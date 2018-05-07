中德机床贸易情况分析：德国机床对华出口量重返高点

一直以来，德国作为全球第二大机床生产国，在全球工业化进程中扮演着重要角色，为提高全球工业的创新和发展做出了重大贡献。对于中国而言，德国是中国的第二大机

一直以来，德国作为全球第二大机床生产国，在全球工业化进程中扮演着重要角色，为提高全球工业的创新和发展做出了重大贡献。对于中国而言，德国是中国的第二大机床进口国。德国机床，尤其是高端机床，在中国的工业体系中占据着重要的位置，对中国制造业的发展起到了一定的帮助作用。

受全球经济下行的影响，2012-2016年四年间，德国机床对中国的出口量呈逐年下降趋势，由原来的26.2亿欧元下滑至18.8亿欧元。但是随着中国经济增长恢复、“智能制造”促进工业提速，2017年德国机床对华出口量再次回升。德国的磨床、车床、加工中心以及齿轮切削机床成为中国的机床进口主力。

另外，在中国机床对德出口方面，2017年德国采购量占中国机床出口总额4%-5%，成为中国第五大机床出口国。中国机床对德出口一方面证明中德机床贸易并非单行道，另一方面也展现中国机床技术的不断进步和发展。

2017年德国机床对华出口额由降返升

在经历连续四年滑坡之后，德国机床对华出口额终于在去年实现逆势回升。

2017年，德国机床对华出口额达21.7亿欧元，大幅增长16%，创下了2012年以来德国机床出口额的新高。德国机床制造商协会经济部部长Gerhard Hein 表示：“中国是德国制造商最重要的出口市场，而德国则是中国工业体系进行扩张和现代化的合作伙伴。”

德国机床对华出口额的增长，得益于中国经济增长的恢复。随着“中国制造2025”战略提出以及工业4.0的到来，“智能制造”成为中国制造行业的热门词汇。新能源汽车、工业机器人以及激光等行业发展迅速，制造业对机床的需求加大，特别在高端机床领域。

这一点在德国机床对华出口类型中也有所体现。加工中心、磨床、齿轮切削机床和车床等金属切削机床成为主力，且较2016年出口额均有所增长。折弯机、卷板机增速最快，相较2016年增长77%。中国工业体系转型目前尚未完成，对于持续开展现代化的中国工业体系来说，高科技机械不可或缺，在高端机床的需求仍会持续增长。

德国采购量占中国机床出口总额4%-5%

2017年，中国机床出口总额达92.4亿欧元，同比增长13.94%。其中，2017年德国的采购量占中国机床出口总额的4%-5%，成为位列第五的重要出口国。这也证明中德机床贸易并非单行道。近几年中国机床行业通过创新驱动、调整结构、转型升级等措施，促使机床出口较大幅度增长,行业形势转好。

在中国机床对德出口类型中，部件与配件、磨床，还有车床和钻床是德国采购的重点。据德国联邦经济和能源部25日发布春季经济预测报告，预计德国经济今明两年将分别增长2.3%和2.1%。受经济增长的影响，相信2018年德国在华机床采购量或将进一步增长。

2018年中德机床贸易前景

目前，中国是全球规模最大的机床市场，市场总量达到230亿欧元。最近，中国的机床需求量为位列第二和第三的美国或德国2.5倍。2017年，中国机床消费量继续上升，增幅达到了6%。

据海关统计，2017年中国机床进口总额达120.65亿欧元，同比增长18.2%；出口92亿欧元，同比增长13.94%，进出口逆差达28.65亿欧元。笔者认为，随着中国汽车、航空航天、船舶、电力设备、工程机械等行业快速发展，对数控机床的需求将会继续增加。

一方面，中国面临着低档数控机床的产能过剩和高档数控机床的供应不足而导致供给侧结构性失衡问题，国产机床一时难以代替进口；另一方面，随着“智能制造”的到来，工厂车间数字化、工业机器人和增材制造等多方面的发展，对进口机床的依赖将进一步增长，尤其是高端机床的需求将会加剧。德国作为中国机床进口的主要国家之一，受中国机床需求加剧影响，预计2018年对华出口量将会呈上升趋势。

而在中国机床对德出口方面，出口量一直保持稳定发展趋势。过去五年间，德国的采购量占中国机床出口总额一直保持在4%-5%之间，2018年预计仍将呈平稳运行状态。但从长远来看，随着中国机床先进技术的不断发展，这个数字将会有所提高。

据牛津经济研究院(Oxford Economics)预测，从总体经济表现、工业产出和资本投资一直到机床消费量，中德机床贸易的所有关键统计数据在2018年均会有所增长。尤其是作为双边贸易质量重要指标的机床消费量，经过两年强势增长后，预计仍有6%的显著增长。

目前，中国正面临着改革深化、经济结构调整等多方挑战。随着“中国制造2025”的提出以及工业4.0时代的到来，中国的机床行业也迎来了更大的发展机遇与技术变革。但是机遇与危险并存，把握机遇、降低风险，中国机床行业的发展仍然任重道远。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214168-1.html

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