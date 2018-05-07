FB秘密卫星网络计划曝光 欲挑战SpaceX/OneWeb

科技传媒网讯 网易科技新闻5月7日消息，据IEEE Spectrum报道，社交网络巨头Facebook可能很快就会加入SpaceX和OneWeb的行列，通过轨道上的卫星为地球提供互联网服务。美国联邦通信委员会(FCC)公布的文件显示，该公司可能正在秘密研发相关轨道技术。

图1：Facebook计划演示图，卫星为地球上的电脑提供互联网服务

文件中披露了一家名为PointView Tech LLC的隐形公司，它正投入数百万美元研发实验卫星。该卫星名为Athena，将比SpaceX的Starlink卫星网络传输数据速度快10倍，SpaceX今年2月份发射了的第一颗Starlink卫星。

然而，PointView似乎只存在于纸面上。事实上，这家小公司似乎是Facebook的新子公司。它于2017年成立，目的显然是为了确保Facebook的“风暴计划”秘密进行。

许多科技公司认为，互联网的未来需要依赖轨道。地球上大约半数人缺乏宽带网络连接，特别是那些生活在农村和发展中国家的人。SpaceX的目标是将近1.2万颗tarlink卫星送入近地轨道(LEO)，为地球表面大部分地区提供千兆速度的互联网服务。

SpaceX的竞争对手OneWeb已经获得日本软银(SoftBank)、芯片制造商高通(Qualcomm)以及英国大亨理查德・布兰森(Richard Branson)旗下维珍集团(Virgin Group)的资金支持，它计划使用约2500颗LEO卫星进行类似的全球网络覆盖。

在2019年初，PointView的Athena也将搭载Arianespace Vega运载火箭被送往近地轨道。Athena的尺寸和重量(150公斤)与SpaceX和OneWeb的卫星差不多，但它将使用高频率的毫米波无线电信号，保证更快的数据传输速率。

PointView估计，其电子频带（E-band）系统的传输速度将达到每秒10千兆。该公司在申请文件中称：“PointView的目的是了解使用电子频带系统是否可被用于为缺少或没有网络服务的地区提供固定和移动宽带接入服务。”

总部设在美国的太空公司必须在发射前获得FCC的许可，并且在他们提交书面文件之前，常常要开始建造卫星和地面站。PointView在申请中称：“早在2016年7月份，PointView已经通知FCC开始建造卫星设施。”

然而，根据特拉华州的记录，该公司是在2017年4月注册的。PointView没有提交年度报告，也没有透露董事或股东身份。相反，在加州，线索指向了Facebook。

首先，PointView在特拉华州拥有和其他Facebook子公司一样的代理服务，包括管理其早期连接测试的FCL Tech公司。PointView向FCC提交的申请同样由华盛顿特区法律事务所代理，甚至是同样的律师，他们此前曾为Facebook向FCC提交申请提供帮助。

图2：这张图显示了Athena卫星的路径(红色)，它可以被连接的区域(黄色)，以及它可以发送网络数据的区域(绿色)

PointView在其申请中确认了三个地面站的位置，它们可以向轨道上的Athena发送数据，同时也接收Athena传回的数据。其中一个地面站是位于加州文图拉（Ventura）附近所谓的“卫星传送港”，许多卫星公司共享它。

第二个地面站位于洛杉矶威尔逊山天文台（Mount Wilson Observatory），这是通信硬件的另一个热门地点。至于第三个地面站，申请中将其描述为安置备用天线的地方，位于城市Northridge地区的匿名商业公园中。据报道，Facebook去年10月份在这里租用了7432平方米的办公空间，目前正在进行翻修。

Facebook目前正为其Northridge办事处招募三个空缺职位，这些职位都与通信和连通性有关。比如Extra-Terrestrial产品经理，预计需要拥有丰富的“卫星和毫米波通信系统”知识。目前，Facebook的一名员工在LinkedIn上的个人资料显示，他正从事卫星“毫米波通信产品设计与开发”工作。

Facebook没有回应记者的多次置评请求，但该公司始终对毫米波系统感兴趣。早在2015年，FCL Tech公司就向FCC提交了一份申请，希望在洛杉矶及其附近使用无人机测试“电子频带的潜在通信应用能力”。

2016年，Facebook及其全球互联网络公司Internet.org宣布，对使用电子频带技术的高海拔太阳能无人机Aquila进行首次试飞，这项技术的测试在整个2017年都没有停止过。

Facebook也始终在考虑卫星网络计划。在2016年写给FCC的信中，该公司写道:“Facebook意识到卫星在改善和扩展网络连接方面所起的重要作用。在偏远、人口稀少的地区，在基础设施方面存在巨大差距，安装基础设施的经济障碍要高得多，而卫星服务可能提供最有效的连接方式。”

图3：Athena将由卫星公司SSL制造，基于其SSL-100设计

然而，在轨道上使用电子频带无线电在技术上还存在障碍。高频毫米波衰减很快，很容易被雨水或空气中的其他粒子吸收。Athena两年期任务的目标之一就是测试这个问题到底有多严重。申请文件中称：“PointView计划公布它的许多实验结果，包括大气衰减模型验证数据。”

PointView预计在其地面站的下载速度约为10Gbps，上行速度超过30Gbps。但由于Athena位于近地轨道上，它每天只会在三个地面站上空飞过数次，每次只持续不到8分钟。如果Facebook真的想要提供全球连接服务，它需要复制SpaceX和OneWeb的计划，同时在轨道上部署数千颗卫星。这可能引起FCC的担忧，它非常重视轨道碰撞的风险。

如果FCC不同意将更多的Facebook卫星送入近地轨道，这将不会是伊隆・马斯克(Elon Musk)首次挫败马克・扎克伯格(Mark Zuckerberg)的轨道互联网计划。2016年，一颗旨在为非洲提供互联网覆盖的Internet.org卫星被毁，当时搭载它的SpaceX火箭在卡纳维拉尔角爆炸。有鉴于此，无论谁是PointView的幕后主使，都希望能有不那么引人注目的发射。 （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214169-1.html

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