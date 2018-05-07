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2018年新能源物流车市场分析

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-07 12:13

2017年，全国社会物流总额252.8万亿元。中国社会物流总额逐步扩张的同时，现代物流产业的发展速度和专业化程度不断提升，中国社会物流效率有所改进，物流市场环

2018年新能源物流车市场分析报告

2017年，全国社会物流总额252.8万亿元。中国社会物流总额逐步扩张的同时，现代物流产业的发展速度和专业化程度不断提升，中国社会物流效率有所改进，物流市场环境不断转好。

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2017年，中国社会物流总费用12.1万亿元，同比增长9.2%，增速低于社会物流总额、GDP现价增长。整体来看，中国物流业稳步增长，主要是由于中国消费型需求高涨促进了电商物流的发展。物流业的持续发展，必将带动市场对物流车的需求。

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2018年初受补贴退坡影响，产量不及上年同期，但随着各地政策的逐步明朗，以及终端市场物流车电动化趋势的提升，电动物流车市场增长前景十分广阔。预计2018年全年产量在18-20万辆左右规模。

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从纯电动物流车重量来看，目前中国纯电动物流车以轻卡为主，2017-2018年Q1轻卡累计产量15.6万辆，占比97.96%。

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2017-2018年Q1纯电动厢式运输车累计产量15.6万辆，占比高达97.96%；其次是仓栏式运输车，2017-2018年Q1累计产量为1355辆，占比0.85%。厢式物流车占有绝对优势地位，未来仍是市场的主要需求车型。

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2017年，中国纯电动物流车市场领先企业包括东风汽车公司、湖北新楚风汽车股份有限公司、陕西通家汽车股份有限公司、成都大运汽车集团有限公司、南京金龙客车制造有限公司等企业，市场集中度较高，其中前十家企业生产94363辆，占比61.47%。

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2018年一季度，中国纯电动物流车市场领先企业包括国宏汽车、福汽新龙马、一汽客车、烟台舒驰、陕汽通家、吉利商用车、山西成功、上汽商用车、东风等企业。其中前十家企业生产5054辆，占比84.7%。

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2016年开始，随着三元电池技术的逐步提升，产能的释放，成本的下行，三元电池的高能量密度优势凸显，三元电池在电动物流车上的装机比例逐年提升。

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标签:报告新能源物流车2018市场分析

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