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夏天如何穿出花？快手达人花式鞋带系出最潮小白鞋

点评

科技传媒网 中国网 2018-05-07 12:21

夏天如何穿出花？快手达人花式鞋带系出最潮小白鞋

　　夏天快到了，又到了穿小白鞋的日子。百搭好穿、性价比高的小白鞋，是潮人们的春夏必备款。可是，如何才能在众多小白鞋中的脱颖而出，而不沦为千篇一律的潮流追随者呢?那就需要在鞋带上做文章了。

　　虽然鞋带人人都会系，但你会系花式鞋带吗?最近，国民短视频平台——快手上有一群技艺高超的达人们，他们把鞋带系出了新高度，各种形状、数字甚至汉字都难不倒他们。打开快手“花式鞋带”标签页，解锁更多花式系鞋带姿势吧。

　　【小仙女专属蝴蝶结】

　　说到小仙女专属，大家第一个想到的应该是“蝴蝶结”。你别说，快手上还真的有蝴蝶结式的鞋带系法。用户“个性鞋带系法~灵龙”(快手ID：661664536)分享的“蝴蝶结鞋带”，粉粉嫩嫩的，非常适合女孩子。只要系上这种鞋带，就能瞬间少女心爆棚，想不可爱都难。

夏天如何穿出花？快手达人花式鞋带系出最潮小白鞋

　　【小哥哥专属红黑鞋带】

　　小仙女都有专属系鞋带法了，男孩子们可不能落下。用户快手用户“百变系鞋带宇霞”(快手ID：hyuxia999)的这款红黑撞色鞋带，配色大胆、吸引眼球，炫酷中带点不羁、时尚又不失稳重，是小哥哥们居家、旅行、撩妹的必备之物。

夏天如何穿出花？快手达人花式鞋带系出最潮小白鞋

　　【看会了学不会】

　　有些鞋带系法，看起来非常好看，但实际操作起来却很有难度。明明别人轻轻松松几下就能搞定的鞋带，视频看了好多遍就是学不会，比如下面这种“太阳花系法”。快手用户“花样鞋带~小主”(快手ID：xiaozhu337084390)轻轻松松绕了几圈就完成了，我看了十遍都没学会，只能说手残如我，还是看着过过眼瘾好了。

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　　【手残党福音】

　　看了那么多“看得会学不会”的系鞋带方法，终于找到了一款“手残党福音”。用户“个性鞋带系法~灵龙”(快手ID：661664536)用短短三步就能系出与众不同的个性鞋带，简约清爽，夏天配小白鞋最搭了。

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　　【史上最复杂】

　　鞋带大家都会系，可如果你能系出一个超复杂鞋带，走路都多了几分底气。用户“个性鞋带系法~灵龙”分享了下面这款号称史上最复杂的鞋带系法，学会之后，迈脚的一瞬间就能装逼于无形，那岂不是很棒棒。

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　　【星座鞋带】

　　你知道每个星座都有自己的专属鞋带系法吗?用户“百变♚米雪儿”(快手ID：LX2018310)为每个星座都设计了专属鞋带。不仅仅是根据每个星座的图案，更是要符合这个星座的性格。最没耐心的白羊座，只能系最普通的鞋带，而追求完美的处女座，则要连鞋带褶皱都叠的平平整整。

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　　【中国风鞋带】

　　中国结作为中国特有的手工编织工艺品，代表着中华文明的情致与智慧。你知道吗，其实鞋带也可以系出中国风哦。用户“个性鞋带系法~灵龙”就在鞋上系了一个中国传统的吉祥结，穿出了作为中国人的自豪。

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　　【数字鞋带】

　　除了各种各样的图案，多亏了快手我才知道鞋带还可以系出数字和汉字。快手用户“93年宝妈阿玲”(快手ID：135379807)就把自己的幸运数字9系在了鞋上。听说，把幸运数字或者生日系在鞋上，好运就会一直跟着你，赶都赶不走哦。

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　　【汉字鞋带】

　　除了数字，快手上的鞋带大神“93年宝妈阿玲”还用鞋带拼出了汉字，姓氏、名字、甚至“青春”、“梦想”等等高难度的词汇都不在话下。用鞋带show出自己的生活态度，这样的鞋带系法怎么能不酷?

夏天如何穿出花？快手达人花式鞋带系出最潮小白鞋

　　这么多花式技巧你学会了吗?一样的小白鞋，不一样的鞋带系法，打开快手轻松学会系花式鞋带，这个夏天最潮的就是你。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214172-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:最潮系出穿出花式小白

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