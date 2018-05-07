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首款3000元内黑科技投影 神画Q1颜值爆棚性能出众

点评

科技传媒网 浙江在线 2018-05-07 12:26

首款3000元内黑科技投影 神画Q1颜值爆棚性能出众

　　5月6日下午，“投影黑科技风暴——2018神画科技新品品鉴会”在深圳设计之都举行，行业内首个3000元内4D自动梯形校正智能影院——神画Q1正式发布。

　　神画科技董事长兼CEO那庆林先生及高管团队、与深圳卫视、深圳特区报、深圳晚报、深圳商报、晶报、新浪、网易等主流媒体、嘉宾齐聚一堂，共同品鉴新品，并宣布5月8日神画Q1正式在天猫预售。

首款3000元内黑科技投影 神画Q1颜值爆棚性能出众

　　作为神画最新力作，Q1以“投影黑科技风暴”为旨，实现了“一大普及，八大升级”：不仅将领先投影黑科技——4D自动梯形校正技术普及到大众;还在画质、音响、操控、系统、语音等八个方面进行了优化升级，将更完善的家庭娱乐解决方案提供给用户。

首款3000元内黑科技投影 神画Q1颜值爆棚性能出众

　　让科技服务美好生活

　　神画科技创始人那庆林先生在品鉴会上表示：“神画自成立以来，始终坚持‘追求极致’的品牌理念，通过设计和技术创新，让科技为用户的家庭娱乐生活解决各方面的使用痛点，为家庭娱乐带来更智能的关爱。“

首款3000元内黑科技投影 神画Q1颜值爆棚性能出众

　　(神画董事长那庆林先生致辞)

　　针对家庭用户在侧投使用的痛点，神画在今年1月发了全球首款带“4D自动梯形校正”功能的智能影院神画F1，斜着投画面自动变方正的黑科技，受到了行业、媒体和用户的一致推崇。

首款3000元内黑科技投影 神画Q1颜值爆棚性能出众

　　为了引领更多家庭娱乐生活方式的升级，神画打造了F1的普及版——神画Q1，简约清新的外观，百搭各式家具风格;1280*800分辨率， 搭配1000高亮流明和HDR10画质解码技术，带来震撼高亮画质;同时，加载4D自动梯形校正、隔空触控、自动调焦、动态聚焦调节等诸多人性化功能，让投影简单一点、更享受一点。

　　简约外观 清新MUJI风

　　Q1的外观采用简约清新MUJI风，沿用了F1木质工艺+布艺的搭配，235×135×90mm的尺寸，比F1的体积缩小了40%，这样更方便你轻松的把它放置在任何一个角落。

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　　采用与猫王小王子系列原木收音机同出一源的木质工艺，充满自然气息的原木色纹理每一款都独一无二，让每一台Q1与众不同。机身三面被大面积网布包裹，大腔体+大面积透音网布，发声效果显著。

　　4D自动梯形校正 侧投黑科技征服全场

　　在本次品鉴会上，神画Q1黑科技——4D自动梯形校正就吸引了现场媒体和用户的极大关注，“斜着投，画面自动变方正”这一领先技术惊艳了在场嘉宾。

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　　(现场嘉宾争相体验Q1黑科技)

　　4D自动梯形校正目前也是全球唯一一个能够同时对垂直、水平角度同时进行自动梯形校正的领先技术，由神画组建逾百人科研团队历经224天持续研发，超级电脑连续运算384小时而来。它能让投影更便利的侧放在床头或者沙发旁，无需任何手动，为家庭娱乐带来更享受的使用体验。

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　　对比传统梯形校正，4D自动梯形校正的优势在于省时省事校正更方正，只需数秒就可完成校正，校正角度更是大幅提升到±45°。

　　行业专家指出，神画F1的出现，标志着智能投影进入全自动化，神画Q1的发布标志全自动智能投影大普及的开始，这对于国内智能投影行业的影响巨大。

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　　(嘉宾热情参与趣味环节——歪打正着)

　　为了让用户真实体验Q1的黑科技，在品鉴会现场还设计了趣味环节——“歪打正着”。邀请现场嘉宾分别操作3款投影进行侧投校正PK，其他投影的手动校正过程都在5分钟以上，Q1仅需数秒就迅速将变形画面校正方正，赢得现场一片惊叹和掌声。

　　八大升级 刷新用户体验

　　神画Q1除了诚意十足的普及了4D自动梯形校正黑科技之外，更实现了全面的技术升级：

　　首先在画质方面，神画Q1将应用于高端电视的HDR10高动态范围图像解码技术引入，赋予画面更丰富细腻的明暗细节表现，让画质大幅提升。同时以突破性的1000ANSI高亮流明， 让Q1即使白天也能清晰观影。

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　　在音响方面，神画Q1不仅加载了在F1上广受好评的美国Crossroads音响，还增加了独立蓝牙音响功能，连上手机即可随时播放挚爱歌曲。

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　　神画Q1还在交互方面进行了重要的提升，在遥控器上新增实体方向键，支持隔空触控、按键操控双模式。

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　　此外，Q1还计划为用户升级更为智能的人工语音京东Alpha，不仅可以点播视频、查询天气、新闻、交通等，还可联动智能家居家电。

　　作为一款家庭智能影院，神画Q1还在更多人性化细节进行了升级：清新简约外观百搭任意家居风格;升级的自动调焦、内容和系统不仅更好看也更好用……神画Q1从点滴细节入手，让观影更简单、更舒适。

　　黑科技普及风暴 预约享三重惊喜

　　据介绍，神画Q1将于5月8日天猫正式预售，售价3000元内， 5月8日-14预售期间，官方还为用户提供了三重惊喜。

　　抽免单大奖：收藏/分享神画Q1，即可参与抽免单大奖。

　　1元抵300元： 1元定金预约Q1即可领300元Q1首发优惠券;

　　预约送798元大礼包：预约用户首发期下单即可获赠价值798元大礼包，包括支架、幕布、优酷年卡。

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本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214173-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:性能爆棚黑科技投影

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