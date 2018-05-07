以色列3D打印为咖啡增加浪漫味道

以色列Ripples高科技公司，为咖啡打印出“浪漫味道”。它于2014年就已正式成立，但却是至今全球第一家将3D打印技术神奇地应用在咖啡饮品上的公司。

咖啡作为世界三大饮料之一，与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。用于经过烘焙的咖啡豆制作出来的饮料，一杯标准的咖啡品尝起来味道不应该是苦涩的，一名合格的咖啡师在制作咖啡时会严谨地进行每一步操作，最后为客人呈上的咖啡在味觉上会呈现出不同程度的甜度、酸度、醇厚度或是干净度。

每年在美国“coffeefest”都会举办“TheMillrockLatteartCompetition”的世界咖啡拉花比赛，聚集了来自世界各地的咖啡拉花高手，在比赛中展现各种创新图案及熟练的技巧，并在有素有咖啡界的奥林匹克大赛之称的“worldbaristacompetition”(WBC)世界咖啡拉花比赛中，咖啡拉花更是选手们必备的专业咖啡技术，各个国家的每位代表选手们，都会在比赛过程中的卡布其诺项目中，展现自己的高超拉花技巧，由此可见，咖啡拉花在意式咖啡界的重要性及专业性。

2017年美国CoffeeFest展览会

但是现在以色列Ripples高科技公司，为咖啡打印出“浪漫味道”。它于2014年就已正式成立，但却是至今全球第一家将3D打印技术神奇地应用在咖啡饮品上的公司。当你惬意地喝着一杯上面印有甜蜜的言语或者你钟爱的图片的专属咖啡时，是否会觉得非常浪漫和温馨呢？

Ripples3D打印公司通过wifi联网之后，用户只需将他们喜欢的图像上传到安装在手机里的Ripples应用程序，该程序在对图像进行编辑处理后，就可将图像发送到3D打印机上，随后这台复杂的机器就会完成所有在咖啡上的打印工作，而且还会根据咖啡杯的尺寸进行自动灵活调整。用户也可以随手用手机拍摄照片进行上传，或者从Ripples图像库里寻找自己所需的内容。

3D打印中国特色

咖啡师准备好香气四溢的现磨咖啡，然后Ripples公司开发的3D打印机陆续在咖啡奶泡上打印出各种可爱的图像，而“打印”这件咖啡作品只用了几秒钟的时间。当服务员为客人递上一杯上面打印着‘早上好’、‘我爱你’和‘生日快乐’等温馨言语的咖啡时，他们都会感到惊讶，然后非常开心地享用属于自己的咖啡。

3D打印咖啡拉花机

咖啡上面的奶泡就如同一张白纸，将喷墨印刷和3D打印技术融合在一起之后，就实现了在咖啡上‘作画’的梦想。Ripples公司在咖啡上打印的材料都是天然的咖啡提取物，是由高品质的阿拉比卡和罗布斯塔咖啡豆的混合而成的，打印这种天然成分并不简单。

将打印技术引入到食品行业中，在饮品上打印出个性化的图像，这是前所未有的创新想法。Ripples公司的重要市场拓展目标是中国，目前它已经与近中国的100家知名企业合作。为了更“接地气”地满足中国消费者的需求，Ripples公司还对其应用程序进行改编以适应中国的社交平台微信。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214174-1.html

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