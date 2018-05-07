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【聚焦】国内光伏产业有“量”缺“质”

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-07 15:02

光伏发电是目前全球利用太阳能最主要的一种方式，前景广阔。中国作为光伏产业的后起之秀，一度是行业的追赶者。

光伏产业正迎来一场新的变革。

近日，工业和信息化部、国家能源局等6部委联合印发了《智能光伏产业发展行动计划（2018－2020年）》（下称《行动计划》），其中明确要求加快发展先进制造业，加快提升光伏产业智能制造水平，推动互联网、大数据、人工智能等与光伏产业深度融合，鼓励特色行业智能光伏应用，促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端。

作为我国能同步参与国际竞争的新兴产业，中国光伏产业主要产品产量连续多年位居全球首位，但产业大而不强、大而不优的问题仍十分突出。《行动计划》的提出，正是为了推动中国加速从“光伏大国”向“光伏强国”迈进。对光伏企业而言，也需要从以制造和成本取胜，转向以技术和创新为驱动。

国内光伏有“量”缺“质”

光伏发电是目前全球利用太阳能最主要的一种方式，前景广阔。中国作为光伏产业的后起之秀，一度是行业的追赶者。

2005年，中国太阳能电池组件产量仅200MW左右，占全球1．8GW产量的11％，而日本全球占比达40％，欧洲全球占比约45％。

产业发展初期，国内光伏的原材料基本依赖进口，而产品销路又严重依赖出口，是典型的“两头在外”的产业。2011年，随着“双反”贸易制裁直指中国光伏企业，导致国内大批企业破产，产业迎来“冰冻期”。

但对光伏企业而言，也借此开始艰难转型。短短几年，中国光伏企业经过不断摸索，降低生产成本，提高生产技术，成功“逆袭”。数据显示，在规模上，我国光伏产业已经位居世界第一，多晶硅硅片、电池、组件、逆变器等光伏主要产品产量均连续多年位居全球首位，其中，多晶硅产量全球占比达55％、硅片占比达83％、电池片占68％，各环节产量前10名的企业中，有半数以上位于中国。

在光伏应用领域，国内市场也已成为主要市场。2017年，我国光伏发电新增装机达到53．06GW，占全国电源新增发电的装机39％，连续5年光伏发电新增装机全球第一；累计装机130．25GW，连续三年全球第一，占全球光伏总装机量的32．4％。

但与此同时，我国光伏产业也面临技术创新能力不够，产业低端，在国际高端市场竞争力不足，关键设备和专用材料仍依赖进口等问题。比如，用于制作银浆的银粉约60％仍然依赖进口，制造封装胶膜的VA颗粒也基本依赖进口……

有光伏行业人士认为，这意味着中国光伏产业“量”上去了，但依然缺少“质”，诸多核心技术依然严重受制于人。中国光伏产业要想再上台阶，必须向更高端、更高效的方向转型，沿着价值链曲线向顶端迈进。

智能光伏促转型升级

看准了行业短板，4月19日，国家出台《行动计划》，鼓励光伏行业向智能化方向发展。而在此之前，部分光伏企业已经着手向智能光伏转型升级。

“能源产业的发展目前已经进入一个新时代，未来能源体系中的新玩家，必将是能够将新能源新材料、新技术和能源物联网深度融合的企业，这也就是我们讲的数字化、智能化转型，是全面的和全方位的（转型）。”天合光能董事长高纪凡说，未来，分散式的能源、储能及用能，将构建一个集智慧能源和数字能源为管理方式的智慧能源网络。而用智能技术把发电、储能、配电、用能和控制结合起来，构建一个新的能源互联网体系，即“能源物联网”。

在天合光能的版图中，未来将要打造“发储配用云”一体化的能源物联网解决方案，以智慧能源云平台（天能云）为基础，打通能源发电、储能、配网、用能端，让能源流、信息流、价值流以及能源设备，在互动、共享的智慧能源网络里相互连接，实现能源互联一体化管控，为用户提供各类智慧、高效的能源服务。

围绕这一目标，天合光能已有布局。

在安徽合肥，天合光能规划设计的“互联网＋”智慧能源示范项目，成功入选国家能源局首批“互联网＋”智慧能源示范项目名单，成为国家级能源互联网试点工程，并获得“年度最佳能源互联网示范项目奖”，这成为了天合光能探索智能光伏转型的一个成功实践。

2018年3月22日，在天合光能发展大会上，天合光能发布了能源物联网品牌――天合能源物联网（TrinaIOT），并启动天合能源物联网产业联盟。这标志着天合光能全面开启了3．0时代的转型，向“全球能源物联网引领者”迈进。

高纪凡认为，未来二十年，“能源物联网”必定给能源产业带来革命性和突破性的影响。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214177-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏产业聚焦国内

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