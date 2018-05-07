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Magnax研发轻量化轴向磁通电机 可被用于多种交通工具

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科技传媒网 盖世汽车网 2018-05-07 15:03

据外媒报道，比利时初创公司Magnax正在研发新款轴向磁通电机（axial flux motor），该设备可被用于电动车。对于需要大功率、轻量化电机的其他应用而言，该设备也

据外媒报道，比利时初创公司Magnax正在研发新款轴向磁通电机（axial flux motor），该设备可被用于电动车。对于需要大功率、轻量化电机的其他应用而言，该设备也是理想之选。相较于其他新的研发产品，该设备或许能够使电动车及电动摩托车的速度更快、分量更轻、功率输出更大。

Magnax研发轻量化轴向磁通电机 可被用于多种交通工具

得益于强化的冷却能力，该类轴向磁通电机的效率更高，因为线圈可被直接压入到外部的电机外壳内，其冷却速度比径向磁通电机，后者需要通过电机的定子来传输线圈的热量。

Magnax研发轻量化轴向磁通电机 可被用于多种交通工具

Magnax正采用矩形截面（rectangular cross-section）电线，在同等尺寸下，可填入更多的铜料，使铜填充率高达90%。

该公司还采用了无轭定子（yokeless stator），可提供尽可能短的磁通量通路（flux path）。此外，该公司还采用了晶粒取向钢（grain-oriented steel），据称该材料可将磁芯损耗（core losses）降低85%。

Magnax宣称其轴向磁通电机的峰值与标称（nominal）输出分别为15 kW/kg和7.5 kW/kg。Magnax计划在今年末前推出首款样机，预计发布时间为今年10月。

Magnax研发轻量化轴向磁通电机 可被用于多种交通工具

据称，该款样机的直径为275毫米（约合10.8英寸），重约22.5公斤（约合50磅），功率输出在300到408千瓦（约合400-500马力）。该公司还研发了一款尺寸较小的轴向磁通电机，重约7公斤（约合15.4磅），电机直径为185毫米（约合7.2英寸），峰值功率输出为84千瓦（约合113马力）。

Magnax研发轻量化轴向磁通电机 可被用于多种交通工具

该公司正在设计构想这类电机的用户，囊括了电动摩托车、电动车及电动飞行器（electric aircraft），甚至还能被用作大型风力涡轮机的发电机

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214178-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:电机发电机

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