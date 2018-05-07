江苏吴江全力打造智能制造工业发展标杆

第四次工业革命席卷全球的当下，机器人和智能装备作为推动新工业革命的主力军，已成为世界各国抢先布局的重点产业。

第四次工业革命席卷全球的当下，机器人和智能装备作为推动新工业革命的主力军，已成为世界各国抢先布局的重点产业。记者近日获悉，以“魅力吴江 智创未来”为主题的2018年(第四届)中国・苏州国际机器人与智能制造大会将于5月30日在江苏省苏州市吴江区拉开帷幕。届时，150多位国家“千人计划”专家、教授级别路演项目嘉宾、知名企业高管以及吴江本地企业300余人将汇聚一堂，交流和展示国内外智能制造领域最新研究成果，共同把智能工业推向全新的高度。

据介绍，本届大会将采取“1+2+4”的办会模式。即突出“1”个开幕式主论坛――“人工智能开启智慧未来”；做好“2”个分论坛――“智能装备与未来制造”高峰论坛和“半导体产业智能化与未来发展”高峰论坛；设立“4”个特色专场――智能装备项目路演对接会、新型半导体项目路演对接会、智能制造与智慧园区论坛、“苏州湾人才高洽会”人工智能与智能制造专场。大会不仅会展示智能制造行业最前沿技术，在促成项目对接、人才引进方面也颇为注重，将力图充分发挥人才、企业、政府等各方面优势，助推吴江成为机器人与智能制造应用高地和产业发展示范区。

近年来，吴江一直把智能工业作为推动工业经济转型的重要抓手。自2015年启动智能工业第一轮“三年滚动计划”以来，全区工业机器人密度超过80―90台/万人，大幅超过全国平均水平；累计获得9个《中国制造2025》国家级专项，建成9个国家级企业技术中心、40家省级示范智能车间。2017年，全区工业总产值、规上企业工业产值均实现两位数增长，工业增加值率从2014年底的18%提升到22%，规上企业利润总额同比增长超过30%，工业企业全员劳动生产率提高22%。

当前，正处在产业转型升级关键时期的吴江，又启动了新一轮“三年行动计划”，掀起了新一轮智能工业发展高潮。吴江区委、区政府明确提出要重点打造具有吴江特色的“八大标杆”，其中一项重点就是“全力打造智能工业发展标杆”，继续在智能工业发展的量与质上下大功夫、求新突破，全力实现领跑，力争成为江苏省乃至全国智能制造示范区。

“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。”吴江区委书记沈国芳告诉记者。一年一度的国际机器人与智能制造大会是吴江打造动力澎湃的“创新引擎”。大会的举办，将使吴江成为“智能制造”领域前沿技术的发布地、高层次高技能人才的聚集地、相关产业项目的孵化地和提供完善配套服务的亲商地，让智能人才及项目发展形成滚雪球效应，从而推动制造业企业在产品质量、品牌打造、标准制定、研发投入等方面下更大功夫，培育经济新动能，最终成为智能工业发展的标杆。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214179-1.html

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