　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

江苏吴江全力打造智能制造工业发展标杆

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-07 15:06

第四次工业革命席卷全球的当下，机器人和智能装备作为推动新工业革命的主力军，已成为世界各国抢先布局的重点产业。

第四次工业革命席卷全球的当下，机器人和智能装备作为推动新工业革命的主力军，已成为世界各国抢先布局的重点产业。记者近日获悉，以“魅力吴江 智创未来”为主题的2018年(第四届)中国・苏州国际机器人与智能制造大会将于5月30日在江苏省苏州市吴江区拉开帷幕。届时，150多位国家“千人计划”专家、教授级别路演项目嘉宾、知名企业高管以及吴江本地企业300余人将汇聚一堂，交流和展示国内外智能制造领域最新研究成果，共同把智能工业推向全新的高度。

据介绍，本届大会将采取“1+2+4”的办会模式。即突出“1”个开幕式主论坛――“人工智能开启智慧未来”；做好“2”个分论坛――“智能装备与未来制造”高峰论坛和“半导体产业智能化与未来发展”高峰论坛；设立“4”个特色专场――智能装备项目路演对接会、新型半导体项目路演对接会、智能制造与智慧园区论坛、“苏州湾人才高洽会”人工智能与智能制造专场。大会不仅会展示智能制造行业最前沿技术，在促成项目对接、人才引进方面也颇为注重，将力图充分发挥人才、企业、政府等各方面优势，助推吴江成为机器人与智能制造应用高地和产业发展示范区。

近年来，吴江一直把智能工业作为推动工业经济转型的重要抓手。自2015年启动智能工业第一轮“三年滚动计划”以来，全区工业机器人密度超过80―90台/万人，大幅超过全国平均水平；累计获得9个《中国制造2025》国家级专项，建成9个国家级企业技术中心、40家省级示范智能车间。2017年，全区工业总产值、规上企业工业产值均实现两位数增长，工业增加值率从2014年底的18%提升到22%，规上企业利润总额同比增长超过30%，工业企业全员劳动生产率提高22%。

当前，正处在产业转型升级关键时期的吴江，又启动了新一轮“三年行动计划”，掀起了新一轮智能工业发展高潮。吴江区委、区政府明确提出要重点打造具有吴江特色的“八大标杆”，其中一项重点就是“全力打造智能工业发展标杆”，继续在智能工业发展的量与质上下大功夫、求新突破，全力实现领跑，力争成为江苏省乃至全国智能制造示范区。

“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。”吴江区委书记沈国芳告诉记者。一年一度的国际机器人与智能制造大会是吴江打造动力澎湃的“创新引擎”。大会的举办，将使吴江成为“智能制造”领域前沿技术的发布地、高层次高技能人才的聚集地、相关产业项目的孵化地和提供完善配套服务的亲商地，让智能人才及项目发展形成滚雪球效应，从而推动制造业企业在产品质量、品牌打造、标准制定、研发投入等方面下更大功夫，培育经济新动能，最终成为智能工业发展的标杆。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214179-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:智能制造标杆

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

科技传媒网每日精选阅读

内蒙古一季度太阳能发电量同比增17.93%

日前，记者从内蒙古自治区经信委获悉，今年一季度，全区6000千瓦及以上发电厂累计完成发电量1175．04亿千瓦时，同比增长18．39％。其中，太阳能发电量28．53亿千

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS