猜测！中国第六代战机将采用全新3D打印技术

据悉，歼25战机在设计上就要求具备超音速巡航能力，另外歼25战机还将采用3D打印技术，具备超强的隐身性能，可以轻松避开世界现役的最新型雷达，歼25因拥有超强的

自中国歼20在今年1月份正式加入中国空军战斗序列后，成飞研究所已经转移了设计重心。目前，有消息称，成飞正在研制一款六代战机，代号鬼鸟。据悉，歼25战机在设计上就要求具备超音速巡航能力，另外歼25战机还将采用3D打印技术，具备超强的隐身性能，可以轻松避开世界现役的最新型雷达，歼25因拥有超强的突防能力，行动十分诡秘，所以被世界各国重点关注。

歼25想象图

随着3D打印技术在歼25机身上的成功使用，不仅使歼25的重量大大减轻，同时也提高了歼25的飞行速度。歼25机身比现役的歼20还要长2-3米，采用双尾鸭翼布局，与美军的六代机X37B十分相似。同时，未来歼25一旦问世，将搭载两台涡扇15大推力矢量发动机，可有效推动战机飞的更高、更快，未来能够保证中国空军与美军六代战机展开的战斗时中处于不败之地。

歼25想象图

当然，战机性能升级其武器系统也不会落后，与歼20的武器相比，歼25将装备超前的武器系统，其机头位置可挂载激光炮、两翼可以搭载4门机载电磁炮等科幻装备。目前我国在激光武器上已经取得了突破性的进展，电磁发射技术也进入了研制阶段，未来这些超前的武器系统上机也不是不可能。在航电系统上，歼25将被配备新型的机载指挥系统，使其在未来战争中具备空天指挥能力。另外，歼25还将搭载全新的机载太赫雷达，可实现2000公里外可轻易锁定敌机。

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