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Facebook丑闻罪魁"剑桥分析"被责令向用户提供数据

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-07 15:19

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（原标题：Cambridge Analytica must hand data to US citizen, says British regulator）

Facebook丑闻罪魁剑桥分析被责令向用户提供数据


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月7日消息，据CNET报道，Facebook最近爆出数据泄露丑闻，而事件的幕后公司就是英国的Cambridge Analytica。现在英国信息专员办公室（ICO）要求该公司告诉一位美国公民掌握了他的哪些数据和如何使用的。此事可能为其他数千万美国用户索取他们数据的信息铺平道路。

上周五ICO命令Cambridge Analytica母公司在30天内向美国一位大学教师提交有关他本人数据的信息，否则将面临刑事指控。这些信息包括拥有数据的副本，数据是如何得来的，与哪些人分享过，以及数据被使用的情况。纽约帕森斯设计学院的副教授大卫・卡罗尔（David Carroll）根据英国法律提交了“主题检索请求”（SAR），ICO是根据此请求采取行动。SAR允许人们从拥有、使用或分享他们数据的公司索取电脑记录和相关信息。

英国信息专员伊丽莎白・德纳姆（Elizabeth Denham）发表声明称：“向拥有你数据的组织索取个人数据的权利，是数据保护条例里的基础权利。卡罗尔教授和其他公众成员了解Cambridge Analytica拥有他们哪些个人数据和如何分析数据是非常重要的。”Cambridge Analytica丑闻主要涉及美国总统选举，和不正当分享数千万Facebook用户的数据。但卡罗尔不在美国而是在海外采取法律行动，是因为Cambridge Analytica只是空壳公司，美国的法律也不如英国的严格。

ICO支持卡罗尔的请求暗示，数千万不知道数据被分享的Facebook美国用户也可以要求Cambridge Analytica提供信息。Cambridge Analytica及其母公司SCL Elections Limited是专门从事数据分析和投票者研究。3月中旬，有新闻报道，该公司的Facebook应用收集了超过8000万用户数据，并违反Facebook规则将数据交给Cambridge Analytica。后来在2016年美国选举中，Cambridge Analytica为特朗普的竞选活动提供咨询。

SCL Elections Limited可在30天内对ICO的命令提出上诉。SCL Elections Limited和Cambridge Analytica都未回应评论要求。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214181-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:Facebook美国丑闻ICOcambridge

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