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触目惊心：掘地30米偷埋暗管排污

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-07 15:22

近期，江苏省盐城、连云港等地化工园区接连曝出环境污染问题，引发社会广泛关注。《经济参考报》记者日前来到江苏省多个临港化工区附近调查发现，虽然生态环境比

触目惊心：掘地30米偷埋暗管排污

图为2018年3月30日在江苏连云港燕尾港镇化工园区内拍摄的一处水塘，离海一堤之隔的池塘水和岸滩“五颜六色”。记者 李响 摄

近期，江苏省盐城、连云港等地化工园区接连曝出环境污染问题，引发社会广泛关注。《经济参考报》记者日前来到江苏省多个临港化工区附近调查发现，虽然生态环境比以前有所改善，但由于生态欠账过多，周边生态环境依然脆弱。江苏省市联合调查领导小组发现，有企业甚至掘地30米偷埋暗管排污，引发水源和土壤等生态环保问题。专家呼吁，未来治理仍需铁腕，亟须跳出“一出问题就整治，再出问题再整治”的循环怪圈。

现场：扰人的气味

近日，《经济参考报》记者先后来到江苏省盐城市滨海、阜宁澳洋、响水化工园区以及连云港市灌南县堆沟化工园区，数公里外都能闻到化工气味，苹果味、臭鸡蛋味不时入鼻。

“特别是下雨天及夜间，化工厂的气味大的扑鼻，有时门窗关起来都能闻到。”阜宁澳洋化工园区周边的一些群众反映。“即便大部分化工企业都关停了，光是检修流出的气味依然让人难以忍受，这说明原来化工企业建设的时候，全流程管控水平不到位。”阜宁高新区管委会一位负责环保的工作人员说。

除了空气，水的问题同样堪忧。记者发现，在江苏灌云县临港产业区周边，离海一堤之隔的池塘水和岸滩五颜六色；在阜宁澳洋工业园，一家农药厂前的排污沟，化学品气味扑鼻，令人作呕。

《经济参考报》记者深入江苏灌云县临港产业区内的江苏盛世化工有限公司发现，虽然企业已经停产，厂区内空无一人，但仍能闻到刺鼻气味。厂区的铁皮大仓库锈迹斑斑，记者透过缝隙看到里面仍然放着一袋袋东西，铁皮仓库附近的泥土略微泛着一丝绿色，厂区后方的水池里有不少成分不明、颜色乌黑的污水。

记者随后来到与灌云县临港产业区仅一河之隔的三百弓村。

56岁的村民江顺友告诉记者，以前只要一刮风，周边开工化工厂的气味就会飘到村里，比较刺鼻，那时只要一进城，别人就能闻出他们身上的异味。村民庄贵梅反映，以前村里空气很差，尤其是晚上味道特别大，不敢开窗户。而且风向不同，刮来的化工气味也各不相同。不过“近几年周边很多化工厂都已经关闭，气味小了很多。”

蒋玉凤等村民告诉记者，2011年到2016年间，化工厂开工排污多，气味较为严重，遇到雾天、下雨天，一些化学物质还会降落到农田，庄稼也不肯长，粮食产量也比较低。近两年，空气质量改善许多，庄稼长势也见好。

在毗邻临港产业区的燕尾港码头，记者看到有类似油污状悬浮物在海面流动，港口附近散落着一些建筑垃圾、废旧钢材，较为杂乱。54岁的渔民单连叶告诉记者，两年多前港口污染较为严重，有时候能在水面看到血红色的污染带，那几年捕捞上来的鱼虾也带有异味，不敢吃。最近两年，周边化工厂关停了不少，环境才改善了一些。

调查：惊心的偷排

为彻查灌河口3个化工园区环境污染问题，江苏成立了省市联合调查领导小组，下设综合协调组和环境违法行为、规划布局与落后产能淘汰、履职监管等3个专项调查组，开展专项调查。从4月下旬起，各专项调查组进驻灌云、灌南、响水3个化工园区，制定调查方案。

对于气体异味问题，江苏省市县环保部门联合对“两灌”化工园区41家化工企业逐个检查，对灌云县腾钰化工、灌南县威格瑞斯化工等12家企业涉嫌的环境违法问题迅速立案查处。连云港市环保部门抽调全市环境执法力量，分6组对灌云县、灌南县化工园区企业开展“地毯式”环保大检查。目前已检查企业8家，正在对5家企业涉嫌的6个环境违法问题调查处理。经初步调查，主要发现以下问题：

一是偷埋暗管问题依然存在。对于暗管问题，灌云县、灌南县政府调用20多台挖机和顶管探测装置昼夜排查。经排查，在灌云县沂河北泓入海口3公里附近发现暗管，经对管道反向追踪和对水样及附近土壤采样分析，锁定私设暗管为连云港永润化工有限公司。目前，公安部门已对企业3名责任人采取控制措施，县政府也已责令该企业关闭。

“我们发现暗管以后，利用反顶器的信号，一路追踪到3公里以外的永润化工有限公司这个污水池内，整个暗管呈U字形，最深处达30米，口径是110毫米。”灌云县环境监察局临港分局一位工作人员介绍。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214182-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:排污30米触目惊心掘地偷埋

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