全国农用地土壤污染状况详查进入关键期

据了解，我国土壤环境管理起步晚，监测体系尚不健全，污染状况底数不清的问题成为制约土壤环境管理的重要瓶颈。

全国农用地土壤污染状况详查工作进入关键期。生态环境部、自然资源部、农业农村部近日在广西壮族自治区南宁市联合举办详查工作推进与质量管理示范培训班，并对农用地土壤污染状况详查工作进行再动员、再部署，要求各地区各部门要按照污染防治攻坚战的总体部署，立足于完成既定详查目标任务并为打好净土保卫战其他战役提供基础支撑，认真扎实推进土壤污染状况详查工作，确保今年年底完成农用地土壤污染状况详查任务。

据了解，我国土壤环境管理起步晚，监测体系尚不健全，污染状况底数不清的问题成为制约土壤环境管理的重要瓶颈。开展土壤污染状况详查，就是要在已有调查的基础上进一步开展系统调查，查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品的影响，查清重点行业企业用地中污染地块的分布及其环境风险情况，为农用地土壤环境分类管理和建设用地准入管理奠定基础。

本次土壤污染状况详查共布设农用地详查点位55．3万个，超过2005年4月至2013年12月开展的土壤污染状况调查任务量10倍左右，并要求各省区市在2018年年底前完成调查任务，时间非常紧、任务非常重。广西农用地详查任务重，但工作组织有力，各环节工作进展在全国均名列前茅。这次培训班目的就是要在组织学习广西等地好经验、好做法的基础上，督促各地进一步统一思想认识，进一步加快工作进度，严格工作质量管理，确保年底前如期规范完成农用地土壤污染状况详查任务，为打好净土保卫战、强化土壤环境风险管控、推动解决土壤污染突出问题夯实基础。

据了解，大部分省份已打通农用地详查采样、制样、流转、保存、检测工作全流程。截至目前，全国共成立采样小组近2900个、制样基地100多个、流转中心近100个，筛选确定省级质控实验室32个、详查检测实验室275家。从总体评估情况看，全国农用地土壤采样、制样工作与计划进度基本一致，但分析测试环节总体滞后，个别省区市工作进展缓慢。

为了确保详查工作任务如期完成，三部门要求要进一步提高政治站位，充分认识详查工作的重要意义，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻污染防治攻坚战的工作部署和全国土壤污染状况详查工作的具体安排，加强组织领导和统筹协调，细化完善攻坚措施安排，严格质量管理与监督检查，确保年底前完成农用地土壤污染状况详查， 统筹实施重点行业企业用地调查。

生态环境部、自然资源部、农业农村部将加强督导检查，并按照“土十条”考核要求严格考核。能否如期完成农用地土壤污染状况详查、上报详查成果报告，将作为2018年度各省区市“土十条”考核的否决性指标；同时，这项任务将纳入2018年度粮食安全省长责任制考核，对于没有完成任务的，将严格扣分。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214183-1.html

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