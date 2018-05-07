今日看点：区块链3D打印 分布式去中心化制造

多伦多大学的一个研究小组开发了一种创新的3D生物打印设备。他们的手持式生物笔能够在深度伤口上打印皮肤组织，以启动愈合过程，并且可以在非常短的时间内完成该

5月7日消息，多伦多大学的一个研究小组开发了一种创新的3D生物打印设备。他们的手持式生物笔能够在深度伤口上打印皮肤组织，以启动愈合过程，并且可以在非常短的时间内完成该过程。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？下面一起来了解详情。

全球3D打印盛会召开在即 批量化制造将成新趋势

第五届世界3D打印技术产业大会将于6月17至18日举行，世界3D打印技术产业大会由中国3D打印技术产业联盟和世界3D打印技术产业联盟共同创办，是全球3D打印最具影响力的行业盛会。3D打印作为中国制造2025战略的重要组成部分，必将在下一轮工业革命中扮演十分重要的角色。相比于个人级3D打印短期的发展缓慢，中国工业级3D打印受到国家利好政策的刺激作用尤为明显，整个市场有望在供需两端均实现发展突破。

梵蒂冈瑞士卫队新成员宣誓就职 3D打印头盔亮相

当地时间2018年5月6日，梵蒂冈，瑞士卫队新成员准备宣誓就职，在就职仪式上，瑞士卫队也利用3D打印技术升级了自己的制服装备。

通用应用3D打印技术生产轻型汽车零件

据英国路透社5月3日消息，通用当天表示，正与设计软件公司Autodesk合作，以生产全新的轻型3D打印零件，此举将有助于通用实现打造替代燃料车型的目标。

区块链3D打印，分布式去中心化制造

随着21世纪计算机软件及工程制造技术的快速发展，全球的制造业正在发生一场重大的变革，传统的批量化生产将不再适应时代发展的潮流，分布式、定制化、小批量、数字化成为新的趋势。以3D打印机为代表的快速成型设备成本不断降低，技术日益普及，桌面级、工业级3D打印机开始逐渐走进企业、工厂和家庭，使个人自主生产产品成为可能。只要用户拥有有效的三维模型数据（或其他生产制造指令），即可个性化、小批量的制造出实物，而不必依赖于复杂的工厂。在区块链3D打印币3dp.money平台，3D打印机的数量越来越多，每台散落在全球各地的3D打印机都是一个独立的制造节点（独立的工厂），具有天然的分布式、去中心化特征。

UoT开发手持式皮肤3D打印机，2分钟快速修复深度伤口

近日，多伦多大学的一个研究小组开发了一种创新的3D生物打印设备。他们的手持式生物笔能够在深度伤口上打印皮肤组织，以启动愈合过程，并且可以在非常短的时间内完成该过程。便携式3D皮肤打印机可以在原位形成组织，将其存放并放置到位，所有这些都在两分钟或更短的时间内完成。

Nike推出全新3D打印鞋面织物FlyPrint ，跑步鞋重量低至12克

Nike最近推出的新款Zoom Vaporfly Elite运动鞋，采用FlyPrint鞋面，首次将3D打印织物技术运用于功能性运动鞋。知名马拉松运动员Eliud Kipchoge将会在4月22日举办的伦敦马拉松比赛中穿着这款运动鞋，向世界纪录发起冲击。

从本质上来说，Nike Flyprint鞋面是通过固态沉积的方式塑型（SDM），此项工艺就是将TPU纤维从线圈上松开，并且融化，进而层层编织、固化的过程。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214184-1.html

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