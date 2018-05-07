一周智能制造事件汇总：100家工业互联网平台榜单出炉 海尔NO.1

5月2日，《互联网周刊》与eNet研究院共同发布《2018最值得关注的工业互联网平台》，海尔COSMOPlat、用友精智工业互联网平台、东方国信BIOP平台位列TOP3，树根互

工信部：加快建设工业互联网平台体系

日前在南宁市举行的全国信息化和软件服务业工作座谈会上，工业和信息化部副部长陈肇雄表示，我国将加快建设工业互联网平台体系，推动实体经济特别是制造业向数据驱动型创新体系和发展模式转变。

据介绍，工业和信息化部将发布工业互联网平台建设及推广工程实施指南，分期遴选一批跨行业跨领域工业互联网平台，引导建设一批企业级平台，实施工业设备上云“领跑者”计划，带动百万工业企业“上云”。此外，还将组织开展工业互联网平台应用试点示范，鼓励各地因地制宜，面向优势产业、特定行业、具体场景，开展平台应用的先行先试。

全球首个智能制造服务平台国际标准正式发布

近日，由中国航天科工集团有限公司所属单位航天云网天智公司牵头提出的《智能制造服务平台制造资源/能力接入集成要求》标准提案，经国际电工委员会工业过程测量控制与自动化技术委员会（IEC/TC65）投票，以92.9%的赞成率高票通过，成为国际上首个面向智能制造服务平台的标准规范，国际标准号为IEC PAS 63178。

该标准的发布标志着我国在智能制造服务平台接入领域拥有了国际认可的自主核心技术，为全球异构工业云平台提供了可参照的统一制造资源接入技术方案。同时也意味着航天科工在智能制造领域的国际标准化进程迈出了重要的第一步，有力提升了我国在国际标准领域的话语权和影响力。

甘肃省印发深化“互联网+先进制造业”实施意见

日前，甘肃省政府出台《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施意见》，并明确到2020年，工业互联网发展体系初步建立，低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施初步建成，同时培育形成不少于10个工业互联网行业示范平台和100家以上应用标杆企业，建设不少于1000个“互联网＋先进制造业”重点项目，推动上万家中小企业业务系统向云端迁移。

扬州智能制造“一基地两中心”在扬州职业大学揭牌

5月4日，扬州市职业教育集团公共实训基地、扬州智能制造先进技术示范中心、西门子教育合作项目教师培训中心，即扬州职业教育集团“一基地、两中心”揭牌仪式，在扬州市职业大学举行。

据了解，该中心建有“机电综合系统实验室、PLC基础控制实验室、先进控制系统实验室、高级运动系统实验室、过程控制系统实验室、智能制造车间”等七个实验室。截至目前，该中心是西门子公司在华与高校合作中单体投资规模最大，控制与驱动水平最先进的中心。其中智能车间是西门子公司在华合作的高校中，第一个以智能加工真实产品为特征的车间，所加工的零件，能涵盖企业常见产品中绝大部分加工要素，加工难度大，精度要求高。

联通首个省级工业互联网研究机构在江西赣州成立

5月3日上午，江西省首个工业互联网研究机构――中国联通(江西)工业互联网研究院在赣州揭牌成立。该研究院也是中国联通集团在全国的首个省级工业互联网研究机构。

中国联通(江西)工业互联网研究院将直接由中国联通总部对大数据、物联网、云平台等方面给予技术指导支持，依托中国联通“云+网+X”立体化服务能力，以及江西工业互联网联盟成员资源，着力打造“网络、平台、安全”三大核心体系能力，实现企业内、外的泛在网络互联，构建核心工业网络基础设施及应用开发环境，保障工业互联网多层次安全体系，培育智能制造、智能控制、智能监测等工业互联网新应用，促进企业向智慧工厂、数字化、网络化、智能化转型升级。

中国巨石：总投资30亿元建设巨石成都25万吨玻纤智能制造基地

近日，巨石集团成都有限公司与成都市青白江区人民政府签订《高性能玻璃纤维先进制造基地项目合作协议》，巨石成都拟实施整厂搬迁，并在青白江区投资30亿元新建高性能玻璃纤维先进制造基地项目。该先进制造基地采取一次规划，分期建设的原则，2020年底前建成投产两条玻璃纤维池窑拉丝生产线，总投资30亿元。

智光电气与阿里云达成合作 引入ET工业大脑预测设备故

5月3日，智光电气与阿里云达成合作，引入ET工业大脑建立自主可控的能源互联网平台，帮助智光电气的全国客户都能实时了解设备情况，降低运维成本，大大提升智光服务客户的能力和市场竞争力。

在此次合作中，阿里云将帮助智光电气建立自主可控的能源互联网平台，并帮助智光建立高压变频器远程监控与故障预测算法模型，探索工业大数据应用之道，为后续利用工业大数据解决智光“供、研、产、销”中的各类棘手的业务问题提供参考。

大族激光：与华昌达战略合作 拓展机器人智能制造产业链

大族激光5月2日晚间公告，公司与华昌达签署了《合作意向书》，双方拟开展战略合作，包括产业合作、产品研发、客户协同开发等层面的协同和股权层面战略合作。其中，大族激光有意开展与华昌达参股设立的上海咸兴智能科技合伙企业的合作。上述合作若能够得到有效推进，将有利于大族激光拓展机器人智能制造产业链。

2018最值得关注的100家工业互联网平台出炉：海尔NO.1

5月2日，《互联网周刊》与eNet研究院共同发布《2018最值得关注的工业互联网平台》，海尔COSMOPlat、用友精智工业互联网平台、东方国信BIOP平台位列TOP3，树根互联根云平台以及航天云网INDICS分列4、5。在同日发布的《2018工业互联网解决方案提供商TOP100》中，海尔与华为、富士康位列TOP3，两份榜单中海尔均位列榜首。

据统计，截止2018年3月，能提供工业互联网平台服务的国内外厂商已经超过150家。不论是以航天科工为代表的制造企业还是阿里、腾讯等互联网巨头，都将工业互联网平台布局放到了举足轻重的地位。在激烈的竞争中，海尔取得两个第一，足见其已迅速成长为世界工业互联网生态品牌巨头，其颠覆传统工业体系的业务能力，以用户为本、共创共赢的思路，正在有力助推全球工业互联网进入落地“快车道”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214188-1.html

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