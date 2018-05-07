西门子携手ACM开展自动化和联网车辆项目

西门子工业自动化事业部旗下机构Siemens PLM Software和美国移动中心（ACM）宣布了一项新的合作伙伴关系，该合作将西门子的仿真和测试解决方案引入到ACM，以支持

西门子工业自动化事业部旗下机构Siemens PLM Software和美国移动中心（ACM）宣布了一项新的合作伙伴关系，该合作将西门子的仿真和测试解决方案引入到ACM，以支持自动化和联网车辆虚拟和现实的测试验证。西门子在新加坡和荷兰也参与了类似的战略行动。

Siemens PLM Software是全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件及服务供应商。西门子车辆仿真和测试解决方案包括用于虚拟仿真的Simcenter Prescan software，该技术由TASS International开发，现在是Simcenter组合的一部分。双方合作关系于4月25日正式成立，密歇根州州长Snyder也出席了该合作仪式，并且在当天与荷兰政府签署了一份谅解备忘录，以支持联网和自动化车辆技术的创新和部署。

Snyder表示，“支持联网和自动化车辆的技术和移动出行新时代正在迅速改变。我们必须在政策、法规和标准上进行合作，从而让交通对大家来说都是安全的。Siemens PLM Software与ACM的此次合作展示了合作内容的全球性。”

Simcenter Prescan仿真环境为潜在的驾驶场景和交通状况提供了真实、基于现实的仿真的原传感器数据。Siemens PLM Software能够提供端到端的工具套件和服务，支持结合虚拟、混合和物理现实的整个测试和验证方法。

Siemens PLM Software首席执行官Tony Hemmelgarn表示，“我们对数字孪生体（digital twin）的独特完整展示将电子、软件和基于系统的硬件进行了一体化。因为我们在数字孪生体中涵盖了这三个科目，我们可以利用这对孪生体对自动驾驶车辆系统中发现的复杂车辆行为进行精确仿真。多种现实仿真对于自动驾驶车辆来说至关重要，在这种情况下，数字孪生体可驾驶数十亿英里的虚拟里程，而我们的解决方案可以准确地预测现实世界将会发生什么。”

作为联邦政府指定的10个自动驾驶车辆开发和测试试验场之一，美国移动中心提供了能够在驾驶环境和基础设施下进行测试的各种现实世界环境，其中包括一条2.5英里高速公路环道、一个700英尺的曲线隧道、两个双层天桥、十字路口和环状交叉路。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214189-1.html

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