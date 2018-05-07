亚洲太阳能光伏系统年复合增率将超10%

报告中称，对自我消费的关注日益增加是预计在预测期内影响市场增长的关键趋势。分布式能源生产越来越普遍，这是由于发达国家对不间断和可靠电力供应的需求日益增

国际市场研究机构Technavio日前发布报告称，2018－2022年，亚洲新能源系统年复合增率有望超过10％。

报告中称，对自我消费的关注日益增加是预计在预测期内影响市场增长的关键趋势。分布式能源生产越来越普遍，这是由于发达国家对不间断和可靠电力供应的需求日益增长，以及发展中国家不断提高电气化率。

同时，自然灾害破坏电力持续流动的事例迫使客户寻求更好的可靠性和弹性。

在各种可再生新能源发电系统中，能源储存和柴油发电机已成为最常用的分布式能源。由于像太阳能光伏这样的技术有资格获得奖励和上网电价补贴，使其更具成本竞争力，最终用户正在成为消费者。因此，自我消费预计会增加屋顶太阳能装置的采用。

Technavio分析师强调，增加能源准入的需求是促成亚太地区太阳能光伏系统市场增长的关键因素。

国际能源署（IEA）称，2016年约有4．39亿人在亚洲发展中国家无法获得电力。为所有人提供电网接入需要政府加大电气化项目的投入。但是，向所有人提供电力是一个耗时的过程。离网电气化是提高能源获取的经济选择。诸如太阳能家庭系统（SHS），微型太阳能和微型电网之类的太阳能系统可以在有限的时间内部署，减少输配电损失并增加供电安全。

根据Technavio的电力研究高级分析师解释，“太阳能系统的使用还提供了环境和健康的好处，因为这种系统取代了广泛用于家庭的煤油灯和蜡烛。因此，在预测期内，增加获得能源和太阳能所提供优势的需求将推动亚洲太？阳能光伏系统市场的增长。”

2017年，非住宅终端用户占亚太地区新能源系统市场份额的79％以上。非住宅部分包括公用事业，商业和工业部门的设施。住宅部分主要包括屋顶太阳能装置，因此占据了很小的市场份额。

亚洲新能源系统市场的主要国家是中国，日本，印度和泰国。这些国家为了减少污染、应对气候变化已经将焦点转向可再生能源。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214191-1.html

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