隆基股份董事长钟宝申：光伏行业有机会诞生伟大企业

截至目前，隆基股份市值超过800亿，成为国内最显著的新能源企业之一，同时也是全球市值最高的光伏制造企业。近日，证券时报记者采访了隆基股份董事长钟宝申。

隆基股份董事长钟宝申

隆基股份是陕西上市公司中颇为传奇的一家。这家从西安起家的高科技公司，最初创业时不过几十个人，随后在接下来的十几年里实现了高速成长。截至目前，隆基股份市值超过800亿，成为国内最显著的新能源企业之一，同时也是全球市值最高的光伏制造企业。近日，证券时报记者采访了隆基股份董事长钟宝申。



选择正确的方向

钟宝申是2006年加盟西安隆基股份的。在此之前，他创办了一家叫沈阳隆基的公司，这家公司主营稀土磁材选矿，当时在行业里已做到全球第一，销售规模达5亿元。钟宝申认为，这种技术应用有着天然市场规模的天花板，它的技术进步几乎已到顶，可拓展的空间不大。

隆基股份创建于西安，刚创立的时候，公司是做单晶材料的，主要是一些小尺寸的半导体材料，规模十分小。当时，做多晶硅是主流方向，挣钱快、产量大，很多企业都靠做多晶硅发了财。但是，钟宝申和隆基股份的创始人李振国却定下了公司未来发展方向：坚守单晶方向。“光伏行业在欧洲发展特别快，我们认为，光伏行业将有非常好的发展前景。”钟宝申说，2005年的时候，光伏发电的技术还远远不够成熟，发电成本非常高，还是一个靠政府补贴的行业。2006年，光伏的度电成本基本在5元钱左右，并没有多少人看好新能源技术。“如果效率上不去，那么光伏这个产业就毫无前途。”钟宝申表示，效率是太阳能的未来，支撑这一点的唯一选择就是单晶硅。当外界都认为多晶硅片便宜、单晶硅片贵的时候，他们却认为，随着太阳能电池的效率越高，对基础材料的要求必然越来越高。

坚持单晶硅方向，是隆基股份在创业初期就定下来的发展战略，这个逻辑从来没有被推翻过。经过了十多年的发展，光伏发电的度电成本现在已经在四五毛钱了，基本上是10年前的1／10，而隆基股份在当时就进入这个行业，显然是正确的。比较幸运的是，隆基股份在企业发展的方向上，没有走过弯路。在多晶硅最赚钱的时候，公司也做到了“不挣快钱。”钟宝申说，隆基股份一直要坚持技术领先、做好单晶硅，正是这一技术逻辑上的坚持，让隆基股份熬过了光伏行业的多次危机。

技术领先

是企业的生命

在业内，隆基股份的投资效率高是众所周知的。隆基股份的生产线是国内第一家“定制设备”，光伏行业的产品迭代非常快，很多机器设备更新也很快。而隆基股份最初购买的设备都预留好了接口，为后来的产品升级迭代做了准备。事实上，隆基股份每次都在行业内技术领先，绝不仅仅是运气好。

据行业人士介绍，隆基股份是业内对科研投入最“舍得投入”的一家公司。隆基股份拥有国际一流的核心技术，在光伏产业中，为什么这几年公司发展非常快？钟宝申说，一方面公司财务稳健性做得非常好，另外一点隆基股份始终重视研发和技术，近几年在研发上的投入都突破了5％。据介绍，2017年，隆基股份在研发上投入突破了10亿元。

研发方面，隆基股份成立了专门的机构，有上游的硅材料研发中心、电池研发中心、组件研发中心。隆基股份一方面与国内外机构进行合作开发，同时又不断引进全球在电池、在组件、在硅片方面最领先的一些人才来加盟研发队伍。钟宝申介绍说，隆基股份的研发人才是全球化的，研发中心有澳大利亚人、有印度人、有美国人、有韩国人，吸纳了全球的人才。

隆基股份和杜邦、3M、新南威尔士大学等开展技术合作，持续探索行业前沿技术。公司和华为达成了战略合作协议，为客户提供高效光伏系统解决方案；同时与业内的千合光能、永祥股份、中来股份、平煤神马等成立了合资公司，共同推进高效产品市场发展。

“不领先、不扩产”这是隆基股份前些年定下的发展思路，公司认为，保持产品创新的领先性、保持行业前沿水平，比多挣钱更重要，这样的策略，也让隆基股份避开了很多风险。近几年，隆基股份开始在国内进行产能布局，包括在宁夏、云南、安徽、浙江、江苏等地开设工厂。在海外，隆基股份在马来西亚有一个覆盖全产业链的工厂，同时在印度正在兴建一个高效单晶电池和组件的大型工厂，在欧洲、韩国、日本、非洲、中东，都有隆基股份的分公司、销售业务部，以及驻外机构，公司正在大力拓展海外的市场。

钟宝申说，隆基股份是在2012年上市的，到2013年，公司的单晶硅片已经在全球领先了，从规模到技术、到产品质量，都是全球最领先的。隆基股份经过这些年的竞争，打败了好多国外知名的企业。

未来市场广阔

2017年，隆基股份实现营业收入163．62亿元，同比增长41．90％；实现归属于母公司的净利润35．65亿元，同比增长130．38％；基本每股收益达到1．81元。

隆基股份如今进入产能扩张期，在全国范围内布局了不少工厂。“太阳能一定是未来能源。”钟宝申说，太阳能的特点是无污染、零排放，并且取之不尽、用之不竭。如果将全球沙漠面积的5％装上光伏，足以满足目前全球人类的电力需求。数据显示，2017年全球光伏装机量超过100GW，大约相当于全球新增电力装机的30％，这种超预期发展其实就是由于在全球的很多国家和地区光伏已经具备相当的经济性，并且这种经济性在快速向全球范围扩散，光伏装机占全球电力新增装机中的比重会持续上升，这种趋势基本已经得到确定。

采访结束时，钟宝申说，“光伏企业的未来市场规模会持续扩大，并且有机会诞生伟大的企业。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214192-1.html

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