智能手机寒冬：荣耀准备棉袄vivo押注黑科技

随着众多第三方调研机构的报告陆续推出，2018年第一季度全球智能手机销量以及排名也随之公布。无论是全球市场还是中国市场的数据似乎都在告诉市场，智能手机的高速增长期已过，市场寒冬已袭。面对冰冻期，荣耀赵明提出了“三件棉袄”；vivo则押注黑科技，尝试主动引领技术发展，颠覆之前紧跟苹果步伐的印象。

智能手机寒冬来袭 品牌集中度提升

根据GFK数据显示，2018年Q1国内手机出货量仅为1.05亿部，同比下降6.2%。相比GFK的数据，IDC统计的数据显示在2018年第一季全球智能手机出货量下跌的情况，中国智能手机的出货量更是近几年来首次跌破了1亿部，增长乏力。

Canalys发布报告显示2018年第一季度，中国智能手机出货量同比下降了21%以上，创出自2013年年底以来单季最大跌幅。

虽然各家统计的数据稍有差异，但都显示了同样一个趋势：智能手机市场行业增长开始放缓。业界已经开始了“寒冬说”。

在增长放缓的同时，中国智能手机市场的销售情况也正从”倒三角”格局演变成"T"型格局。国产大品牌的手机销售越卖越多，而中小品牌的销售惨淡，面临着即将被淘汰的境况。

来自IDC的数据显示，2018年第一季度中国市场头部竞争者格局依然牢固，华为、OPPO和vivo分别以23.8%，18.5%和16%居前三，小米排名第四，占比14.8%，苹果10.9%占据第五的位置。前五名的手机厂商占据了中国智能手机八成以上的市场。





分析认为，智能手机行业集中度将更加快速地向品牌力、创新力、供应链整合力的优等生进行聚合，以华为、OV为代表的智能手机厂商将在这轮市场调整中占据更加有利的地形，相比之下，中小型玩家的日子将越发艰难。

头部竞争激烈：vivo押注黑科技

IDC分析师梅丽莎・周（Melissa Chau）表示虽然新智能手机用户增长乏力，导致出货量下滑，但全球范围内，包括重要的中国市场，消费者对高端智能手机的兴趣依旧浓厚。

而国产手机品牌也力求在高端手机市场打开局面，华为强打4000元以上的手机，OPPO和vivo、小米则推出3000元价位段的手机。





来自赛诺的统计显示，vivo在3月19日发布的X21成为目前3000-4000元价位段市场最热机型，X21也成为用户关注度最高的品牌。

而随着T型格局的形成，头部手机品牌竞争也更加激烈，各家在不断通过各自的创新产品来提高差异化：比如，华为新推出的P20，不断围绕人工智能和拍照能力进行聚焦；OPPO新推出的R15，以渐变色的方式来突破手机外形设计，迎合年轻人的喜好；而vivo从X20全面屏手机，到X21量产屏下指纹手机，再到MWC2018的概念机Apex，试图从科技创新和时尚两个维度来触达年轻用户群。

来自vivo的内部人士向媒体透露：“vivo不想再坐等产业链创新的出现，也不能再等到苹果靠新技术应用占领山头几个月之后再去发力了。vivo也要尝试主动引领市场技术发展。”

据了解，vivo对于科技创新依已形成一套成熟的产品线流程。“预研一代，开发一代，量产一代。vivo的概念机，最终一定会转化为下一代产品身上，实现量产，而不是纯粹的概念机，甚至可以说vivo的概念机已经具备量产的能力。

按照vivo新品的节奏推断，vivo在X21之后，将可能在今年年中和下半年再推出两款新手机。而vivo Apex概念机的部分功能，将极可能搭载在今年待发布的两款新品上。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214193-1.html

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