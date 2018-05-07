荣耀9成京东唯一评价百万在售机型，荣耀10销售持续火爆

5月7日，荣耀官方@荣耀手机发布微博：“热烈祝贺首创15层曲面极光玻璃的荣耀9成为京东唯一评价百万在售机型，期待#AI摄影革命荣耀10#大放异彩“，正式公布荣耀9成京东唯一评价百万在售机型。从荣耀京东自营旗舰店网友的评论数据也可以看出，在评论量达至百万的同时，荣耀9好评率始终保持高位在98%以上。

众所周知，荣耀9是荣耀2017年重磅推出的美学旗舰。凭借3D曲面极光玻璃、个性的海鸥灰配色以及变焦双摄引领的双摄升级体验，荣耀9开售后即以火爆态势席卷海内外，发布28天成就全球出货量超100万台的不俗成绩，成荣耀最快超百万台出货量的荣耀手机。

值得一提的是，作为荣耀9的升级换代机型，4月19日全新发布的荣耀10其市场热度更是持续高涨。首销两分钟，线上全平台销售额即破4亿元。另据报道，荣耀10力压众多旗舰机型，荣登京东手机最新一周销量榜冠军。

“地标(表)最强最漂亮的手机，你值得拥有更好的，选择是对的”、“颜值担当，反应很快”、“AI像素特别强大，还是用的最新麒麟970处理器，体验不错”、“拍照真的是棒，AI用起来确实舒服”……大量用户纷纷对会变色更潮美的荣耀10表示赞许。

全新发布的荣耀10继承荣耀9的潮流基因，更融合当下年轻人对潮流美学的全新理解，再一次绑定个性与潮流，除采用变色极光镀膜工艺外，在业内推出“幻影蓝”、“幻影紫”、“幻影灰(海鸥灰)”变彩极光色，为用户带来差异化的炫酷潮流体验。

与此同时，荣耀10更在消费者重度应用AI摄影领域全面进阶，2400万+1600万高清双摄，基于麒麟970强大AI算力带来超过500种场景识别、图像语义分割、3D人像光效等创新功能，实现底层技术到应用体验的全面覆盖，带来革命性的手机摄影体验。

兼顾“科技”和“潮流”的荣耀数字旗舰系列一直以不断创新的工艺和强悍产品力，助推荣耀品牌以及行业的发展。而作为荣耀2018年度旗舰力作，凭借全面进阶的AI摄影及潮流进化的个性配色，全新升级的荣耀10或将“大放异彩”成为市场爆款。

据悉，5月8日即本周二，荣耀10下一轮开售将火速来袭。届时，用户可登陆华为商城、京东、天猫荣耀官方旗舰店等各大电商平台进行选购。

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