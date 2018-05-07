内蒙古一季度太阳能发电量同比增17.93%

日前，记者从内蒙古自治区经信委获悉，今年一季度，全区6000千瓦及以上发电厂累计完成发电量1175．04亿千瓦时，同比增长18．39％。其中，太阳能发电量28．53亿千

据记者了解，全区一季度太阳能发电量之所以大幅增长，与全区全社会用电量大幅增长密切相关。数据显示，一季度，全区全社会用电量累计完成789．46亿千瓦时，同比增长16．82％。其中，第一产业用电量3．82亿千瓦时，同比增长26．83％；第二产业用电量690．87亿千瓦时，同比增长15．64％；第三产业用电量54．09亿千瓦时，同比增长36．91％；城乡居民生活用电量40．67亿千瓦时，同比增长13．34％。全区累计外送电量424．17亿千瓦时，同比增长31．55％。

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