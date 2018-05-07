　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

科技巨头薪酬比拼:Facebook过半员工年薪超150万

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-07 19:10

科技巨头薪酬比拼:Facebook过半员工年薪超150万,facebook 谷歌 中位数 执行官 工资

（原标题：Median employee pay at tech companies: Amazon, Alphabet, Facebook）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月7日消息，据CNBC报道，按照《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)规定，美国公司今年首次被要求公布员工薪酬中位数和CEO薪酬中位数之间的比率。有意思的是，科技行业中的薪酬中值截然不同。例如，Facebook员工薪酬中位数是亚马逊员工的8倍。

科技巨头薪酬比拼:Facebook过半员工年薪超150万

图1：谷歌联合创始人兼首席执行官拉里・佩奇（Larry Page）在谷歌I/O开发者大会开幕式上发言

在科技行业，许多首席执行官都领着微薄的薪水，并通过股票期权获得大部分薪酬，实际比率并不是很明显。例如，Alphabet首席执行官拉里・佩奇(Larry Page)2017年的薪酬仅为1美元。但是，他拥有Alphabet 42.5%的B类股票，价值近500亿美元。所以将他的工资与员工薪酬进行对比毫无疑义。

科技巨头薪酬比拼:Facebook过半员工年薪超150万

图2：科技巨头薪酬中位数图表，Facebook薪酬中位数为24万美元（约合152万元人民币）。在Facebook，有一半员工薪酬超过这个数字

不过，看看科技行业员工薪酬中位数差别还是很有意思的。薪酬中位数（包括工资和其他福利）在公司总薪酬中占据中间位置，但不包括首席执行官的薪酬。亚马逊和特斯拉都雇佣了仓库和工厂工人，所以他们的薪酬中位数比那些主要提供白领工作的公司要低。

这些计算不包括为公司工作的独立承包商。例如，Facebook和谷歌都通过人力资源公司雇佣了许多低工资的内容审核人。如果这些员工的工资被包括在内，薪酬中位数将会更低。而且，只有在12月31日财年结束的公司，才需要在最新报告中公布自己的薪酬中位数比率，因此苹果、Snap和微软等都不在其列。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214200-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌工资执行官中位数Facebook

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

科技传媒网每日精选阅读

内蒙古一季度太阳能发电量同比增17.93%

日前，记者从内蒙古自治区经信委获悉，今年一季度，全区6000千瓦及以上发电厂累计完成发电量1175．04亿千瓦时，同比增长18．39％。其中，太阳能发电量28．53亿千

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS