科技巨头薪酬比拼:Facebook过半员工年薪超150万

（原标题：Median employee pay at tech companies: Amazon, Alphabet, Facebook）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月7日消息，据CNBC报道，按照《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)规定，美国公司今年首次被要求公布员工薪酬中位数和CEO薪酬中位数之间的比率。有意思的是，科技行业中的薪酬中值截然不同。例如，Facebook员工薪酬中位数是亚马逊员工的8倍。

在科技行业，许多首席执行官都领着微薄的薪水，并通过股票期权获得大部分薪酬，实际比率并不是很明显。例如，Alphabet首席执行官拉里・佩奇(Larry Page)2017年的薪酬仅为1美元。但是，他拥有Alphabet 42.5%的B类股票，价值近500亿美元。所以将他的工资与员工薪酬进行对比毫无疑义。

图2：科技巨头薪酬中位数图表，Facebook薪酬中位数为24万美元（约合152万元人民币）。在Facebook，有一半员工薪酬超过这个数字

不过，看看科技行业员工薪酬中位数差别还是很有意思的。薪酬中位数（包括工资和其他福利）在公司总薪酬中占据中间位置，但不包括首席执行官的薪酬。亚马逊和特斯拉都雇佣了仓库和工厂工人，所以他们的薪酬中位数比那些主要提供白领工作的公司要低。

这些计算不包括为公司工作的独立承包商。例如，Facebook和谷歌都通过人力资源公司雇佣了许多低工资的内容审核人。如果这些员工的工资被包括在内，薪酬中位数将会更低。而且，只有在12月31日财年结束的公司，才需要在最新报告中公布自己的薪酬中位数比率，因此苹果、Snap和微软等都不在其列。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214200-1.html

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