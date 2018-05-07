一个月被打砸三次！广东雷州光伏发电扶贫项目频遭破坏究竟怎么回事？

光伏发电项目的建设是当今国家大力发展的项目，全省多个地区都有开展光伏发电扶贫项目。但近日我们就接到群众报料，说湛江雷州市北和镇一个光伏发电项目，一个月

光伏发电项目的建设是当今国家大力发展的项目，全省多个地区都有开展光伏发电扶贫项目。但近日我们就接到群众报料，说湛江雷州市北和镇一个光伏发电项目，一个月内被打砸三次，甚至到现场维持秩序的民警都被打伤。究竟怎么回事？

事发地位于湛江雷州市北和镇石头楼村附近这个光伏发电项目的施工现场。工人宿舍的窗户被打烂，防盗网被砸断，屋内的空调也被砸坏。

工人 小曾

“有很多人，有100来号人，威胁我们这些做工的工人，说不能做工，要不就打你们，然后就开始打砸这些东西。”

工人说，最早的一次打砸发生在4月15号。4月17号他们恢复了施工，但事态继续升级，4月22号又有一批人来到打砸，工人一看不妥马上报警，想不到警察过来也被打伤。

工地负责人 赵先生

“当地派出所4个干警过来维持现场秩序，但是他们那些人就很野蛮，就把4个干警打伤了住院。”

4月24号再次来了一批人，对修缮好的设备进行打砸破坏。为了避免冲突，工人只能全部撤场。

记者 徐子龙

“据工人反映，他们项目部的办公室就被打砸过3次，现场我们可以看到，这里的座椅都被严重破坏，甚至连锁起来的柜子也被砸烂，而办公室里面的电线和玻璃窗也遭到破坏，为了遮风挡雨，最近工人才安装新的玻璃窗上去。”

工地负责人介绍，该项目经过省市多个政府部门批准，在这里依法建设，但打砸的人就以光伏发电危害健康为由进行破坏。

工地负责人 赵先生

“他们说我们的光伏板把太阳能量吸收了，影响他们的庄稼生长，还有老人、妇女说辐射对后代影响比较大，这种产品在全世界推广已经比较普遍了，包括现在的光伏扶贫推广得特别广，这个辐射的危害是没有的。”

雷州市北和镇颜书记说，过来阻挠施工是当地的一些村民，他们对光伏发电项目存在误解，目前镇政府正在加大科普宣传。

雷州市北和镇 颜书记

“这个属于新兴的产业，他们老百姓确实也不懂，怕辐射污染，这段时间也不断组织群众去参观光伏发电的项目，让他们亲眼看看光伏发电是怎么回事。”

对于恶意打砸以及打伤民警的人员，雷州市公安局已经立案侦查，坚决依法打击。

“他们连派出所的干警都打了，雷州市公安局很重视，派了刑警大队长带着打黑工作组的同志下来就依法进行立案调查，对相关的嫌疑人进行依法打击。”

什么是光伏发电？

光伏发电是将光能通过半导体的特性直接转化为直流电能的，再通过逆变器将直流电转换成可以被我们使用的交流电。其中没有任何化学变化以及核反应。

对身体会有危害吗？

因为光伏组件是没有辐射的，相反它可以反射一些太阳光里面的有害的紫外线，所以光伏组件不仅不会有危害还而会帮我们反射一部分有害的紫外线！

同时，光伏属于清洁能源，我们使用光伏电站所发电量，每一度相当于节约了0．4千克的标准煤，同时减少污染排放 0．272千克 碳粉尘，0．997千克 二氧化碳，0．03千克 二氧化硫，0．015千克 氮氧化物。

这样下去，我们的空气质量会越来越好，雾霾也会减少，对我们身体只会是好处多多！

所以光伏发电是无污染、无辐射，取之不尽用之不竭的清洁能源。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214201-1.html

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