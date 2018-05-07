霍尼韦尔亚洲首家工业网络安全中心在新加坡正式落成

霍尼韦尔在亚洲的首家工业网络安全卓越中心近日于新加坡正式落成。该中心的成立得到了新加坡经济发展局的大力支持，将致力于帮助亚洲地区的工业制造商抵御日益严

霍尼韦尔在亚洲的首家工业网络安全卓越中心近日于新加坡正式落成。该中心的成立得到了新加坡经济发展局的大力支持，将致力于帮助亚洲地区的工业制造商抵御日益严重的网络安全威胁。

“只有确保工业环境的网络安全，制造商才能切实享受数字化转型带来的诸多优势，如增加正常运行时间，降低维护成本等。”霍尼韦尔工业网络安全副总裁兼总经理杰夫・辛德尔(Jeff Zindel)表示，“现在，霍尼韦尔在工业网络安全领域又迈出了重要的一步，进一步增强了我们保护资产、运营和人员安全的能力。这个中心具备一流的技术实力，以及领先的安全管理服务，能帮助客户提升网络安全防护、检测、管理和响应能力，为客户成功实现工业领域的数字化转型保驾护航。”

霍尼韦尔亚洲首家工业网络安全卓越中心在新加坡正式落成

该网络安全中心将用于开展专项研究，开发新的安全技术，提供实践培训和认证，并对部署在客户现场的实际解决方案进行测试和验证。它不仅是一个研发实验室，还将提供多项安全管理服务，帮助客户降低安全漏洞风险，并主动改善其安全状况。这些服务包括持续安全和性能监测和警报、威胁检测和风险管理、安全设备管理，以及事件响应，同时能全天候 (一年365天、一天24小时) 提供专家服务支持。

“网络安全不仅对于科技业至关重要，对于日益数字化的工业领域和关键基础设施也影响深远。” 新加坡经济发展局城市、基础设施和工业解决方案执行主任Gian Yi-Hsen表示，“很高兴霍尼韦尔选择新加坡作为其新的工业网络安全中心基地，利用我们世界一流的基础设施和极具创新活力的人才库来开展安全创新，加强工业领域的安全性。我们期待该中心开发出各种尖端网络安全创新技术，来帮助各行业充分挖掘数字化转型的潜力，并立足此新兴领域不断发展壮大我们的本地化专家队伍。”

新的网络安全中心位于新加坡樟宜商业园区，是霍尼韦尔在全球兴建的第三个网络安全中心。早在今年初，霍尼韦尔在迪拜设立了网络安全中心，以更好地服务和支持中东和欧洲客户。霍尼韦尔最早的网络安全中心位于美国佐治亚州亚特兰大市。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214204-1.html

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