¡¡
Ö÷Ò³ > ²úÒµ > ÖÆÔìÒµ > ÕýÎÄ

¸»Ê¿¿µ½«·¢Õ¹°ëµ¼ÌåÒµÎñ ÄâÉèÁ¢ÊÂÒµ¼¯ÍÅ

µãÆÀ

¿Æ¼¼´«Ã½Íø »¥ÁªÍø×ªÔØ 2018-05-07 23:00

¾ÝÍâÃ½±¨µÀ£¬¸»Ê¿¿µ¼¯ÍÅ¼Æ»®´óÁ¦·¢Õ¹°ëµ¼ÌåÒµÎñ£¬×î½üÆäµ÷ÕûÁË¹«Ë¾¼Ü¹¹£¬ÉèÁ¢ÁËÒ»¸ö¡°°ëµ¼Ìå×Ó¼¯ÍÅ¡±£¬»¹×¼±¸½øÈë°ëµ¼ÌåµÄÖÆÔì»·½Ú£¬ÒÑ¾­ÒªÇó°ëµ¼ÌåÒµÎñ¼¯ÍÅÕ¹¿ª

¾ÝÍâÃ½±¨µÀ£¬¸»Ê¿¿µ¼¯ÍÅ¼Æ»®´óÁ¦·¢Õ¹°ëµ¼ÌåÒµÎñ£¬×î½üÆäµ÷ÕûÁË¹«Ë¾¼Ü¹¹£¬ÉèÁ¢ÁËÒ»¸ö¡°°ëµ¼Ìå×Ó¼¯ÍÅ¡±£¬»¹×¼±¸½øÈë°ëµ¼ÌåµÄÖÆÔì»·½Ú£¬ÒÑ¾­ÒªÇó°ëµ¼ÌåÒµÎñ¼¯ÍÅÕ¹¿ªÓÐ¹Ø½¨ÉèÁ½×ù12Ó¢´çÐ¾Æ¬³§µÄ¿ÉÐÐÐÔÑÐ¾¿¡£

¸»Ê¿¿µ½«·¢Õ¹°ëµ¼ÌåÒµÎñ ÄâÉèÁ¢ÊÂÒµ¼¯ÍÅ

ÒµÄÚÏà¹Ø³Æ£¬¸»Ê¿¿µµÄÐ¾Æ¬ÖÆÔìÏà¹Ø¸½Êô¹«Ë¾£¬ÀýÈç¾©¶¦¾«ÃÜ¿Æ¼¼¡¢Ñ¶Ð¾¿Æ¼¼ºÍÌìâ•¿Æ¼¼ÒÑ¾­ÔÚ°ëµ¼ÌåÊÂÒµ¼¯ÍÅÏÂÔËÓª¡£

´ËÇ°£¬¸»Ê¿¿µ¼¯ÍÅ»¹Ôø¾º¹ºÈÕ±¾¶«Ö¥¹«Ë¾µÄÉÁ´æÐ¾Æ¬ÒµÎñ£¬µ«ÊÇÔâµ½ÁËÊ§°Ü¡£¸»Ê¿¿µ±¨³öÁË¸ßÓÚÃÀ¹ú±´¶÷×Ê±¾µÄ¼Û¸ñ£¬µ«ÊÇÃÀ¹úºÍÈÕ±¾Õþ¸®²¢²»Ô¸Òâ¶«Ö¥¹«Ë¾ÓÅÐãµÄ°ëµ¼Ìå¼¼ÊõÂäÈëÒ»¼ÒÖÐ¹ú¹«Ë¾ÊÖÖÐ¡£

¸»Ê¿¿µ½«·¢Õ¹°ëµ¼ÌåÒµÎñ ÄâÉèÁ¢ÊÂÒµ¼¯ÍÅ

±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-214205-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm

(ÔðÈÎ±à¼­£ºÏÄÐú)
±êÇ©:¸»Ê¿¿µ°ëµ¼ÌåÒµÎñ

1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ­´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ­´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»

2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑ­ÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô­×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»

3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£

4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦Ð­Öú´¦Àí¡£

ÔÄ¶ÁÑÓÕ¹
¸ü¶à¿Æ¼¼ÐÂÎÅ Ïà¹ØÖÇ¿â¿Æ¼¼ÐÂÎÅÔÄ¶Á
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¿Æ¼¼ÒªÎÅ

µç×Ó³ÇÎïÒµ£º´´ÐÂ´òÔìÊµÖÁÃû¹éµÄÔ°ÇøÎïÒµ¿¬Ä£

³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä

¿Æ¼¼´«Ã½Íø´´¿Í±Ø¶Á¿Æ¼¼ÐÂÎÅ

·À¶¾+É±¶¾£¬ÈðÐÇÈ«Ãæ»¤º½ÄÚÃÉ¹ÅÒøÐÐ

·À¶¾+É±¶¾£¬ÈðÐÇÈ«Ãæ»¤º½ÄÚÃÉ¹ÅÒøÐÐ

¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÃ¿ÈÕ¾«Ñ¡ÔÄ¶Á

Ê©ÄÍµÂµçÆø£ºÒÔÊý×Ö»¯ÒýÁì¹ý³Ì¿ØÖÆÓë°²È«ÁìÓòµÄÎ´À´

×÷Îª¹¤Òµ×Ô¶¯»¯Óë¿ØÖÆÁìÓòµÄÁìµ¼Õß£¬Ê©ÄÍµÂµçÆøÖÂÁ¦ÓÚÒÔÁìÏÈµÄÐÐÒµ½â¾ö·½°¸¼°·á¸»µÄÊý×Ö»¯²úÆ·ÓëÆ½Ì¨£¬ÖúÁ¦¿Í»§¸ÄÉÆÔËÓª£¬ÌáÖÊÔöÐ§µÄÍ¬Ê±£¬Ìá¹©¸üÓÅÖÊ·þÎñ¡£

¿Æ¼¼´«Ã½Íø¿Æ¼¼×¨Ìâ
µÚÎå½ì520ÃÀÈÝÊ¦½Ú·¢²¼»áôßµÚÊ®½ìÖÐ¹úÃÀÈÝÁìÐä¸ß·åÂÛÌ³-¿Æ¼¼´«Ã½Íø
¸ü¶à¿Æ¼¼ÐÂÎÅ Ïà¹Ø¿Æ¼¼ÐÂÎÅ±¨µÀ
ÐÂÎÅ
¾Û½¹
ÔçÍí±¨
·ÃÌ¸
ÆÀÂÛ
Í·Ìõ
ÒªÎÅ
ÖÇ¿â
²úÒµÔ°
·õ»¯Æ÷
Õþ²ß
ÏîÄ¿
´´ÐÂ
´´¿Í
´´Í¶
²úÆ·
ÈÚ×Ê
²úÒµ
ÐÅÏ¢¼¼Êõ½ÚÄÜ»·±£
ÐÂ²ÄÁÏÐÂÄÜÔ´
ÉúÎïÒ½Ò©
ÖÆÔìÒµ
ÊÐ³¡
ÆóÒµ
½ðÈÚ
µçÉÌ
»î¶¯
Ã½Ìå
»ã±à
Òµ½ç
Ô­´´
×¨Ìâ
¹ÛÊÓÆµ
ÀÀÍ¼¿â
×¨À¸»ã
¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½Íø

¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£

¹ØÓÚÍøÕ¾|·¨ÂÉ¹ËÎÊ|Í¨Öª¹«¸æ|°æÈ¨ÉùÃ÷|¹ã¸æ·þÎñ|Òâ¼û·´À¡|ÓÑÇéÁ´½Ó|ÍøÕ¾µØÍ¼|RRS¶©ÔÄ|TAG±êÇ©

°æÈ¨ËùÓÐ ¿Æ¼¼´«Ã½Íø Copyright © 2013-2016 ¹¤ÉÌ¾ÖÔÁICP±¸13029705ºÅ

Î¢ÐÅ
Î¢²©
RSS