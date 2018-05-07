阿里影业公布2017/2018财年业绩：营收超33亿,阿里影业 阿里巴巴集团 财年 阿里巴巴影业集团 阿里
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月7日消息，阿里巴巴影业集团公布截至2018年3月31日的十五个月财务业绩：报告期内公司营业收入达到33.03亿元，较上一年同期十五个月的14.32亿元，增长幅度超过130%，毛利润达到23.40亿元，较上一年同期的5.99亿元，大幅增长超过290%。
报告期内，阿里影业投入了32.2亿元市场推广费用，以持续强化淘票票的市场领先地位，经营亏损为16.13亿元，较上一年同期的19.57亿元缩窄18%。由于汇率波动造成的2.79亿元汇兑损失，阿里影业十五个月内的净亏损为16.59亿元，较上一年同期的13.92亿元小幅上升。
阿里影业三大核心业务板块：互联网宣发、内容制作、综合开发，在十五个月内分别实现收入26.59亿元、5.85亿元、5876万元，同比分别增长129%、143%、148%。除了互联网宣发业务仍处于战略亏损期，内容制作和综合开发两项业务都实现扭亏为盈。
综合开发是阿里影业具备独特优势的业务，报告期内，阿里影业完成了旗下业务授权宝与阿里巴巴集团旗下的阿里鱼的合并，以及《三生三世十里桃花》、Pac-man，精灵宝可梦等多个衍生品开发及销售工作，该板块业务状况有极大改善：在收入同比增长148%的情况下，业绩由亏损1434万元变为盈利3269万元。
阿里影业董事会主席兼CEO樊路远表示，公司的整体策略依然是发展能够构成电影产业新基础设施的产品及服务，未来将进一步丰富淘票票的资讯及传媒功能，提供有趣且对用户具吸引力的内容。由于阿里巴巴集团的用户对于媒体及娱乐内容的需求与日俱增，“我们对前景充满信心，我们将继续发展生态体系，务求与阿里巴巴集团产生协同效应，赋能行业参与者，满足广大终端用户的需求。”
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214207-1.html
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