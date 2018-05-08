微软推出Brainwave项目 提供更快芯片吸引AI开发者

科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息，据CNET报道，随着云计算大战不断升温，微软正在采取一种独特的方式，以帮助开发者更快地完成人工智能（AI）计算任务。这个项目名为Project Brainwave，可以让微软数据中心的开发人员使用现场可编程门阵列(FPGAs)，这种这列即使被插入服务器之后也可以进行定制。微软表示，该芯片在Build开发者大会上首次亮相。

图：道格・伯格(Doug Burger)是举着Brainwave电路板，他是一位杰出的工程师，领导着微软将AI应用于FPGA芯片的工作

微软表示，与亚马逊云计算服务AWS或谷歌云计算服务相比，这些芯片将使AI模型的图像处理速度更快。微软、亚马逊、谷歌以及其他类似（中国阿里巴巴）公司提供了各种各样的芯片，从英伟达的图形处理单元(GPU)到谷歌自主研发的张量处理单元(TPU)。微软称，利用长期合作伙伴英特尔(Intel)制造的商用FPGA，另一个优势在于客户企业将能够在本地设置类似技术，而不再局限于在云计算平台上。这是微软为客户提供更强灵活性服务策略的一部分。

Project Brainwave的负责人道格・伯格(Doug Burger)表示:“我们不希望通过使用FPGA来牺牲性能或竞争优势，我认为我们将命运掌握在自己手中。”这些芯片最初将在微软的Azure机器学习服务中使用，每小时的费用为0.42美元。伯格说，随着时间的推移，微软将让开发者直接接触到芯片。

多年来，微软始终被FPGA所吸引。2014年，该公司表示将使用它们来加速必应搜索查询。次年，微软在其为Azure所购买的所有服务器上安装了FPGA，最初是为了提供更好的网络性能。英特尔在2015年进入FPGA领域，斥资167亿美元收购Altera。前英特尔高管、现供职于谷歌云的黛安・布莱恩特(Diane Bryant)表示，微软的支持是英特尔收购Altera的重要原因。

正研究使用Brainwave技术的公司包括电子制造商Jabil。该公司是著名的苹果供应商，其IT经理赖安・利特瓦克（Ryan Litvak）说，该公司希望避免在云计算连接能力较差期间陷入麻烦。Jabil已经于4月份在云端启动了一个试点项目，以检查来自中国两条生产线的照片。 Jabil网站设有检查站，那里的摄像头拍下部分组装的电路板照片。运营商已经制定了相关规则，在有问题的电路板上照片会被标记出来，这样他们就可以派人去审查。

利特瓦克表示，基于早期的结果，由Brainwave支持的AI系统可以减少75%的假阳性，即没有任何问题却被送去复查的电路板。利特瓦克还说:“Project Brainwave看起来是个很好的选择，因为与使用GPU相比，它在维持高水平性能的同时仍然保持了较低的价格。”

利特瓦克说，对于Jabil来说，使用Azure服务是很自然的事情，因为该公司长期以来始终是微软的客户，从Windows到Office都是如此。尽管微软正在用FPGA进行公开推广，但伯格没有透露该公司是否是在效仿谷歌的做法，即建立自己的芯片以加速数据中心的AI工作负荷。他说:“如果你想做出一个经济上合理的决定，你当然需要考虑各种选择。”（小小）