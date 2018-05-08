微软CEO纳德拉：未来30年世界格局将由中美关系定义,纳德拉 中美关系 微软 中国 美国
科技传媒网讯 网易科技新闻5月7日消息，据CNBC报道，微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉(Satya Nadella)在公司2018年开发者大会前表示，未来30年世界格局将由中美关系定义。
纳德拉日前接受CNBC采访时表示:“我认为未来10年、未来20年甚至未来30年的世界格局，无论你如何确定时间范围，都将由这两个国家(中国和美国)定义，这将创造出更多相互依赖的关系，而不是更少。这将对两国有利，并对整个世界都有好处。”
FactSet估计，微软视中国为其第二大收入来源，仅次于美国。而在中国大陆的收入占微软总收入的近10%，在过去三年里，这一比例稍有下降。
纳德拉指出：“正如我们所设想的那样，全球化并没有在全世界创造公平的增长机会，而解决的办法就是讨论和公平地执行自由贸易原则。我认为任何产生不确定性的东西都是不好的。所以在我看来，发生在任何地点的对话都是一种突破。我们有许多正当的问题需要讨论，并需要想出解决办法。”（小小）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214209-1.html
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