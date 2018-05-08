纳德拉：消费者的信任将让微软领先

科技传媒网讯 网易科技新闻? 5月7日消息，据国外媒体报道，微软首席执行官萨蒂亚?纳德拉(Satya Nadella)在微软开发者大会开始之前接受CNBC采访时表示，（消费者的）信任将有助于公司在云计算业务领域领先亚马逊和谷歌。

据悉，最近几周不少科技公司的核心业务模式都受到了严格审查。而微软首席执行官纳德拉在接受采访时表示，微软在其平台上没有开展任何针对性的“业务”。

他表示，相比之下谷歌和亚马逊利用广告和零售营收来支持他们的云计算和其他业务，这可能与其商业客户的利益背道而驰。

纳德拉强调，消费者的信任将有助于公司的云计算产品领先于亚马逊和谷歌等竞争对手。

据悉，纳德拉周一在微软开发者大会之前接受CNBC采访时表示：“不仅是技术方面的信任，还包括人工智能道德规范、隐私、安全方面的信任――所有这一切都很重要――而且还有关于商业模式的信任。”

最近几周，由于人们日渐关注用户隐私，同时Facebook、谷歌等大型企业都在持续收集用户数据，因此不少科技公司的核心业务模式都受到了严格的审查。

纳德拉表示，微软在其平台上没有任何“广泛针对性的业务”。该公司利用有限的广告支持业务来帮助客户“从数据中获得更多信息，而不是更多时间”。

“我认为人们将会更加重视他们的数据，即使是个人消费者也会意识到没有任何东西是完全免费的，”纳德拉说，“这并不是说没有人说，’是的，这是一笔不错的交易，我使用免费服务来交换一些数据……但是没有什么是真正免费的。”

对零售商更友好

微软首席执行官认为亚马逊是微软在云计算领域最直接的竞争对手，谷歌则位列其后。

近年来，由于所谓的物联网和不断增长的互联网设备需要的计算能力和存储能力更大更强，因此很多大科技企业纷纷加大了对云计算领域的投资力度。

但谷歌和亚马逊坦言，他们利用广告和零售业的营收来支持自家的云计算业务等其他业务，这可能与其商业客户的利益背道而驰。

“亚马逊和谷歌都擅长操纵交易，所以说谷歌对零售商来说并不那么友好，”纳德拉说，“他们有一个不错的双边市场，他们可以用其中一项业务补贴另一项，从而获得更多优势。”

纳德拉将广告业务称为“有臭味”，其基于拍卖的定价模式会随着零售商购买数量的增加而提高价格。

“我从来没有见过这样的商业模式：当需求增加时，价格就会上涨，”他说，“所以我觉得任何使用这样业务的客户都应该仔细考虑，从长远来看这是怎样的结果。”（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214211-1.html

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