美媒专访纳德拉：4年半微软CEO的奇妙历程

科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息，据CNBC报道，在微软年度开发者大会召开之前，美国科技媒体CNBC记者乔恩・福特（Jon Fortt）对微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉(Satya Nadella)进行了专访。这家科技公司4月份发布了高于预期的第三季度财报，并对即将到来的整个财年业绩给出了强劲预测。

微软计划通过云计算服务继续推动收入增长。它的Intelligent Cloud部门包含了Azure，后者正与亚马逊云计算服务AWS激烈竞争。纳德拉讨论了微软及其云计算服务的未来、竞争对手谷歌和亚马逊、人工智能（AI），以及今年Build大会上值得期待的变化等。

以下为采访摘要：

福特：距离我首次采访你已经过去7年时间了！

纳德拉：没错，那还是在我担任微软CEO之前。

福特：现在，你已经成为名人了。在此期间，我亲眼看到你从“无名高管”变成“时代精神中心”，你对此有何感受？

纳德拉：坦诚地说，我没有发现任何不同，但这是一次奇妙的旅程。我想，这都是因为我被给予的平台所致，也就是微软和我们所做的工作。这并非全是因为我的个人成功，只是我得到了这个机会。

福特：你总是说：“我知道这不是转向，而是在刷新，而且仍然有许多工作要做。”但是微软的股票最近接近历史最高点，你什么时候能说：“在团队努力下，我们已经有完成了转向（或刷新），现在是向下一座山头进发的时候了。”

纳德拉：我认为，这是我们必须采取的基本姿态。坦白地说，任何需要继续自我更新的公司都需要这样做。?

福特:第一阶段完成了吗？你能说，“嘿，我做CEO已经有4年了，现在我们完成了这部分工作，而且做得很好。”

纳德拉：是的，我认为对我来说，从两件事开始非常重要，即明确的目的感和身份感，以及如何在不断变化的世界中表达自己的目的感和身份感。我觉得在过去的四年半里，我们已经做得很好。但是我告诉你，我只想到我们下一步要做什么，因为这种目的感必须保持不变。我们的文化允许我们继续前进，同时保持不变。但是世界将会有很多变化，我们将不得不随之改变。事实上，我们要在世界变化前就行动起来。

福特：说到目的感，你最近谈了许多有趣的事情，你说：“这就是我想要我的遗产，即任何加入我们公司的人都能把他们的个人激情联系起来，并使用微软作为平台来实现它。”你的个人爱好是什么？

纳德拉：这是个很棒的问题。事实上，我之所以能走到今天，是因为我曾经为一位叫道格・伯尔根（Doug Burgum,）的先生工作过，他现在是美国北达科他州的州长。在我大概35岁左右时，他曾对我说过：“哇，我们花了太多时间在工作上，而这些工作却没有太大意义。”

当我自问“为什么我要留在微软？是什么让我日复一日地为微软工作?”时，理由是它为我创造了一个平台，能够与我所热爱的事物联系起来。这是我个人非常喜欢的事情。微软给了我一个绝佳的机会，让我能够将这种激情与现实工作联系起来，并看到它对世界产生的影响。我认为这对10万人来说也是正确的，他们包括在当地社区、我们所在的国家、经济、教育、卫生部门等。微软的广泛影响是它为每个员工创造的机会。但我认为，定义我的是好奇心、热衷新想法以及将其转化为影响的能力。

福特：你在开发者大会上肯定会发布些新东西，我在回忆4年前我们的对话时，你关于为什么微软在移动和云计算领域领先的评论。那听起来完全正确，而且人工智能取得了重大进步。但是要想在AI领域脱颖而出，成为规模庞大的参与者，需要有哪些必要的因素?会有多少个超级规模玩家，为什么这如此重要？

纳德拉：首先，我们进入的这个世界，事实上它正处于巨大的转变之中，特别是我所谓的智能云计算和智能边缘计算技术。计算结构变得越来越分散，越来越普遍。现在你有了更强大的计算能力，可以将GPU的力量放在汽车上，其能力甚至比几年前的数据中心还要强大。我们刚刚宣布了Azure Sphere微控制器。每个微控制器都可被放在你的冰箱里、钻机中，它们都会强大的计算能力支持，而每个工厂将有数百万个传感器。

福特：你的邻居亚马逊正在购买智能门铃和视频摄像头识别人脸……

纳德拉：没错。事实上，我们在Build大会上发布的产品包括高通摄像头，它能够运行在容器中分类图像。这意味着在野外，你可以开始识别物体或者DJI无人机。这项技术将能够运行Azure Edge，以便你检测出油管中的任何故障。所以计算正变得无处不在，这意味着数据会大量生成。一旦有了大量数据，你所做的就是利用AI收集、处理以及分析它们，利用所有的计算机能力给你自己、任何应用以预测能力、分析能力以及自动化能力。

福特：所以你们必须在云计算基础设施或数据方面成为一个超级规模的参与者，这样才能真正发挥作用吗？

纳德拉：我认为在我们的业务中，绝对有规模效应。如果你了解Azure，可能知道我们有50个数据中心，比这个领域的其他任何人要多。我们也有能力把Azure Stack用于你想要的任何地方，前提是你有能力嵌入像Azure Sphere这样的东西。所以，你必须围绕着某种能力形成规模，无论是AI还是云计算能力。我认为下一个阶段不是要打造规模庞大的参与者，而是谁能真正将他们的规模优势转化成巨大的影响力，届时每个企业都在成为AI企业。

因为我觉得我们在这个阶段还在庆祝AI的突破，我自己也这么做。我为微软在人类模式语音或目标识别、机器问候和理解方面取得的成就而感到骄傲。这些都属于重大突破。但对我来说，定义我们商业成功的是我们将其转化为一套平台和工具的能力，这些平台和工具实际上都是商品化的。

福特：商品化？

纳德拉：这意味着，任何一家公司都有可能成为AI开发者，比如Maersk、Bühler以及任何与我们合作的公司。因为除非我们达到这个目标，至少对于微软的商业模式和我们的身份来说，只是说我们有语音识别的世界纪录还不够。我必须把它转给小米，这样他们就可以为每个中国旅行者制造机器翻译设备或者语音翻译设备。这才是突破，也是我们所关注的。

福特：在去年秋天的开发者大会上，亚马逊还推出了一些AI相关工具，我们会不会用这些开发工具来开发AI和建立“围墙花园”呢？

纳德拉：事实上，如果你看看亚马逊和我们，如果我们之间有个真正的共同点，那就是我们相信我们的个人数字助理，无论是Alexa还是Cortana。事实上，我们彼此合作。这是对你“围墙花园”观点的解释，我认为有时“围墙花园”策略在某些时候是可行的，但不是所有的时间都有效。

我认为至少在我们的案例中，当涉及到Azure时，我们将其作为一个开放的生态系统来构建。一个满足世界需求的分布式生态系统，将让我们具备更强大的竞争力。从某种意义上说，将会有些大型参与者始终进行竞争。我不相信“赢家通吃”的机制，我觉得你必须每天都进行竞争才能取得进步。

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福特：我想和你谈谈数据伦理，因为我知道这也是开发者大会的主题。你有没有考虑过围绕数据重新构思微软的商业模式？我的意思是，在这个行业里有这样一种想法：作为获得免费服务的交换，你基本上允许某些公司以数字方式跟踪你。是的，你有机会选择使用特定的浏览器或特定的浏览器设置，但一般来说，你可以免费使用它，而我们可以跟踪目标。是否有可能这种交易不再有效？

纳德拉：这是个好问题。事实上，我觉得在微软我们做了很多工作，以确保我们的商业模式从根本上与我们的客户保持一致，并符合他们的偏好。我的意思是，我们确实有些广告支持的业务，但是我们也有订阅服务。无论是对个人，还是对组织机构来说都是如此。我们公司的主要业务模式是确保数据以及数据衍生物（比如AI）安全，并让用户受益而不是我们。

所以我们想成为一个纯粹的软件公司，通过订阅，帮助每个组织和个人从他们的数据中获得更多自己数据的控制权。对我来说，我认为这就是世界的走向，人们会更加重视他们的数据。即使是个人消费者也会意识到，没有什么东西是免费的。所以，这是一个选择。?

福特：对于必应、 Outlook.com等还有B计划吗?？

纳德拉：当然。事实上，我们还有很多计划，特别是在搜索中，我们非常痛苦地发现，只有广告才能驱动它，这是结果页面的一部分。我们不记录这些数据，或在别处使用。我们没有任何定向业务，我们非常了解做出的选择，以确保我们创造的产品都是首先关乎用户利益的。

福特：在云计算方面，你曾说过：“虽然现在进入市场可能有点太晚了。至少市场上已经有两个大玩家（亚马逊和谷歌），但我们会成为第三家。”给我介绍下新的情况，这个领域的竞争现状，还是那三家公司吗？你会调整你的定义吗？

纳德拉：资本投资是其中的一部分。很明显，我认为亚马逊和我们已经在广阔的云平台上占据第一和第二的位置。游戏开始了，每个季度你都能看到我们取得的进展。谷歌也在这个领域，显然它也有很多资金，而且在大量投资。

福特：20亿美元，我想他们最近宣布了这个数字？他们开始展示一些进步。

纳德拉：对我来说，我认为当前最重要的是获取信任。我的意思是，这不仅仅是资本的问题。比如说，如果你想和一家工业公司、医疗保健公司、金融服务公司或食品公司的首席执行官建立对话，我认为这将归结为信任。信任不仅仅是在技术上，围绕AI、隐私和安全以及道德方面（所有这些都很重要）的，还需要在商业模式中建立信任，以使你作为利益提供者与客户的利益完全一致。

福特：我听说过有些零售商来找微软合作的传闻，因为亚马逊现在已经进军杂货店，收购了全食超市。零售商们正在观望，亚马逊有个很好的平台，但同时，他是否会成为商业模式的核心？

纳德拉：不仅仅是亚马逊。你必须记住，亚马逊和谷歌都擅长操纵交易。这并不是说谷歌对零售商更友好。他们有个不错的双边市场，可以通过补贴一方来获利。另外，顺便说一下，广告业务也很时髦，这是第二种标价拍卖。我从未见过有更多需求的商业模式，那里的价格更高。因此，我觉得任何一个对自己的增税提供补贴的客户，都应该好好想想，从长远来看，这将是怎样的结果。所以我觉得在长期的商业模式中，建立信任是非常重要的。?

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福特：你如何组织你的员工以最好的方式获取客户信任？在销售和消息传递方面有不同的方法吗？你告诉人们什么？

纳德拉：事实上，这就是你让所在组织的每个部分都保持一致，从你的目的感和使命感开始。这就是为什么当我说我们想要让世界各地的人们有更强大的力量时，它不仅仅应该是“空言”。我们的成功基于客户的成功。其次是创建商业模式，塑造文化。我们现在的这个领域有了个新角色，叫做客户成功。它是为了确保客户能够做他们想做的事情，并用技术来影响他们的业务。?

福特：你如何衡量客户成功？

纳德拉：就凭顾客对你的评价。净推荐值(NPS)是个不错的选择。?

福特：我想我们已经确定在过去的四年多的时间里你对很多事情的预测都是正确的。那么，你有犯错的地方吗？

纳德拉：我认为最让我惊讶的是“多样性”，甚至当我四年前开始接任微软CEO的时候，我还以为它是关于客户的，但实际上它是关于我们员工、股东的。但问题不止于此，它还关乎到我们经营和服务的每个社区，有许多用户必须与你的利益相协调。那可能是我学到了很多东西的地方。

福特：如果我对你的话进行正确解读，是否可以认为星巴克从中得到了教训。在你店里的某个人，你已经做出了特定的品牌承诺，他们并没有购买任何东西，但是他们会对你的品牌认知产生很大的影响。

纳德拉：的确如此，顺便说一下，我是星巴克的董事会成员，我认为星巴克、凯文・约翰逊（Kevin Johnson）及其团队团队对某种品牌的承诺做出了回应，他们的期望是非常好的。我觉得他们设定了标准，事实上，这并不是关于完美的，而是关于是否能够从发生的事情中吸取教训，并能够改善和改变组织的文化。这也是我们要做的。

福特：那是什么让你顿悟？你说有个让你措手不及的时刻，你的工作的多成分性质。你是在什么时候意识到的？

纳德拉：我最重要的时刻之一是，我们收到了一封来自美国盲人协会的信。信中说：“嘿，看，你们必须要用软件去做些什么，非常认真的去做，尤其是帮助视力有缺陷的人。”事实上，在我担任首席执行官之前，我一直都在倡导“无障碍工作”。但我突然想到，这不可能是个复选框。这要求我们融入主流，而且通用设计需要成为一种文化，并在我们所做的每件事中都根深蒂固。

这是非凡的成就。对我来说，它也是AI最令人兴奋的影响，无论是凝视技术（针对ALS患者）还是机器阅读技术（针对阅读障碍的人）。这对我们来说是一种觉醒，这就是我们顿悟的时刻，这个游说团体的来信为我敲响了警钟。

福特：我想你现在可以期待更多来自倡导团体的来信了，其中有什么特别的吗???

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纳德拉：对，所以我们去年做的一件事叫做“AI for Earth”。这个想法不仅仅是在AI领域建立技术和进步，而是用它来资助组织的研究，在这种情况下，AI就可以帮助应对气候变化或者为寨卡病毒建立早期预警系统。所以我们现在要用同样的方法来处理AI的可访问性。因此，我们将投入2500万美元支持研究机构和其他非营利组织，以帮助它们利用AI技术来解决一些易访问性的挑战。

福特：上次采访你的时候，通用电气首席执行官杰夫・伊梅尔特（Jeff Immelt）就在你旁边。你谈论了Azure和Predix（通用电气的工业软件平台）合作的方式。通用电气宣布，今年他们将把数字业务削减25%以上，但工业互联网仍在继续发展。你打算在微软内部做些什么来弥补像通用电气公司可能削减的开支？寻找不同的合作伙伴吗？

纳德拉：事实上，我们刚从汉诺威回来，那里举行了规模最大的工业会议。微软过去也去汉诺威，我们有个嵌入式业务。但是现在这已经成为了我们的一个主要展示平台，如果你看看有关Azure和Azure Edge的公告数量，会发现它们正在成为每个现代化工厂的内置功能。我的意思是，我在上个季度的财报中谈到的一件事就是转向“材料处理”。从字面上讲，他们在特定的现代化工厂（数字工厂）里进行材料处理，使用无人机来优化托盘路线，优化整个供应链的效率。或者Buhler，事实上世界上大部分的玉米都要通过他们的机器。事实证明，如果你真的想保护与玉米有关的世界粮食生产，你想要尽早发现任何毒素，它们使用计算机视觉加强机器能力。

福特：他们已经这么做了。

纳德拉：我们正在和他们合作。所以对我来说，能够将我所认为的AI承诺，或者我们的云计算及其Edge转化为这些工业应用，这些都将成为杀手级应用。这让我兴奋不已。

福特：大型科技公司之间存在着紧张关系，不仅仅是在西雅图地区，在硅谷更加明显。但是在西雅图，有人提议要对大公司征收人头税。基本上是对大公司的每个员工征收500美元，以为无家可归的流浪汉服务付费。然而，这或许并不是关于流浪汉的服务，也许是大型科技公司之间的紧张关系升级所致，它们提高了标准，使当地生活成本更贵。对一些人来说是好事，但并非对每个人都好。我们需要他们回馈社会。这是你对这个问题的看法吗？像微软这样的公司，任何大的科技公司会做得更好，推动辩论前进吗？

纳德拉：首先，我认为我们应该进行正确的对话。因为从某种意义上说，我一直认为，如果只有少数跨国公司是唯一一家比其他经济体更大、更赚钱的公司，那就不会在雇佣员工时表现出同样的活力。一般来说，社会的不平等程度增加，将会导致不稳定家居。这对任何自由民主国家来说都不是好事。

福特：征税是个好主意吗？这是解决方案吗？

纳德拉：我不知道征税是否是个好主意，因为你必须确保它能带来好处，可是所有的税收都能给经济增长带来意想不到的后果。所以你必须仔细考虑。这是一个系统。但是，尽管如此，每个社区都应该思考如何确保社区的人们，在经济阶层的各个部分，能够生活在那里，在那里茁壮成长？

如果有所谓的中产阶级化，而住房支出不断上升，那是没有解决办法的。我们自己的员工不会希望长期生活在一个没有多样性的社区，所以我们必须在每个社区都担负起责任。不仅仅是在西雅图，不仅仅是在雷德蒙德，而是在每个我们经营业务的国家。这就是为什么我认为我们是一家跨国公司的原因。每次我去任何国家的首都、城市或社区，我总是问自己：微软周围有多少人生活，有多少合伙人、他们雇佣了多少人，他们的平均工资是多少，机遇在哪里?没有这些，我认为微软不会继续繁荣。??

福特：那你有什么不同的方法来得到不同的解决方案呢？我记得15年前住在硅谷时，曾与硅谷的领导小组进行交谈。那里的生活成本真的很贵，很难招到工人到硅谷。但自那时起，房价至少上涨了2.5倍。

纳德拉:我认为在这个问题上有些解决方案。我认为我们应该首先收集数据，然后寻找方法降低住房成本，这样我们就不会有失控的住房危机。我认为其中有些问题――无论是失控的医疗费用、教育成本亦或是住房成本，这些都是我认为必须面对的挑战，市场力量应该努力解决这些问题。

福特：现在有个美国贸易代表团在中国试图解决某些问题。那么最好的情况是什么呢？

纳德拉：在我看来，未来10年、20年甚至30年的世界格局，都将由这两个国家(中国和美国)来定义。这会创造出更多相互依赖的关系，而不是更少。这对两国来说都是好事，对世界也是有益的。所以我希望在任何首都（或任何地点），任何对话都是为了取得突破。我认为有些正当的问题需要讨论，但你需要提出解决方案，因为相互依赖可能有利于世界经济增长和稳定。

福特：你看到第三条轨道了吗？

纳德拉：我认为任何产生不确定性的东西都是不好的。它到底为谁服务？我认为，我们已经日益认识到，就像所设想的那样，全球化或自由贸易并没有在世界各地创造公平的增长机遇。这就是我认为正在讨论的问题。这意味着你必须回到自由贸易的真正原则上，并确保它们实际上被公平地执行。

福特：我想谈谈我们之前讨论过的话题，性别多样性以及微软的女性员工。大约1个月前，《西雅图时报》对微软的文化做了深入报道，它说:“微软文化仍然是男性主导的，这里有随处可见的性别歧视，变化很慢。”你认为这公平吗？

纳德拉：对于我和领导团队来说，这是个首要问题，因为在某种意义上，变化的确是缓慢的，但我们每天都在努力，每天都在取得进步。这就是我要对自己负责的地方。事实上，它从文化开始，我和领导团队花在确保我们每天拥有包容性文化上的时间都很多。在每一次会议上，我们都能确保我们所拥有的不同群体（性别、种族）都能参与进来。

第二，它不能只是文字，必须有度量标准。例如，我自己的薪酬和领导团队的薪酬现在与一套指标挂钩，我们必须在每年的工作中取得进展。所以我认为你应该去研究这个问题，无论是在文化上还是在真正促进多样性和包容性的指标上。这对我们来说是个焦点，我们不满足于当前所拥有的一切。

福特：这是一种新的东西吗，把薪酬与多样性度量联系起来？我记得，英特尔首次执行官布里恩・柯再奇（Brian Krzanich）正在做些工作，目标是实现多样性。所以如果电气工程师中女性占35%，那就是我们的目标。之所以不是50%而是35%，是因为过去这个比例曾被称为配额。我们现在处在多样化的环境中，它是如何影响我们的呢？

纳德拉:我认为，首先，我们必须这样说：不要把这种情况看作是配额，这实际上是商业成功的必要条件。我的意思是，想想一个多元化的团队在一个多成分的世界里能做些什么。回到你问我的问题：“什么让你吃惊?”让我吃惊的是，哇，作为一个公司，我们必须服务于许多用户和他们的利益，以及他们未满足和明确的需求。所以每个产品团队、销售团队、营销团队都需要丰富的多样性。

所以对我来说，拥有多样性代表反映了我们想要服务的世界是我们为长期业务所能做的最好事情。这就是激励我们的动力。即使在这个领域，依然有些关于进步的指标。例如，以女性高管为例。在过去的18个月里，微软公司女性副总裁的数量增加了50%。这是奇妙的。这是足够的吗？绝对不是。但这是朝着正确的方向前进吗？我想是的。

福特：你现在在读什么书？

纳德拉：我的确在读一本书――《The Multiple Literacies of Leadership》。这是一本很有意思的书，在某种意义上说，这是我当前的理智追求。你必须考虑到事情的复杂性、存在的模糊性以及世界上存在的不确定性。你需要能够把它转化为理解力，然后明确表达出来。你不可能在每件事上都表现出色，即使作为领导者也是如此。 （小小）

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