微软发布新一代边缘计算工具：边缘计算走向主流业务

科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息，据国外媒体报道，在2018年度举行的微软开发者大会上，公司通过发布关于使用语音、摄像头以及人工智能技术的新一代边缘计算工具引导更多开发人员，将业务重心从哪Windows操作系统转移到智能边缘计算方面来。

微软公司的举措证实，虽然离“Windows公司”的旧称呼越来越远，但公司依旧可以成为计算领域的一员。

上个月微软刚刚对Windows业务进行重新整合，在今天开幕的2018年度开发者大会上，微软展示了一系列物联网（IoT）以及边缘计算工具和技术。

在去年的开发者大会上，微软高管曾经和与会者探讨了该公司正在推进的“智能云/智能边缘”策略中的边缘计算业务。微软将“边缘”定义为用户与云进行交互的所有东西。在微软的定义中，边缘设备可以是任何虚拟现实/混合现实设备，无人机，本地化的个人电脑和服务器。

而在今年的开发者大会上，微软高管在边缘计算领域展示了公司的进展。该公司正在开源Azure IoT Edge Runtime，以便于客户进行修改和调试。

Azure IoT Edge是微软提供的云服务，旨在让用户通过位于网络边缘的简单传感器和计算机收集并分析大量数据，而无需将数据发送回中央处理器。而Azure IoT Edge Runtime则是在每个物联网边缘设备上运行的软件部分，用于管理部署到每个设备的模块。

此外，微软还在使其定制视觉认知服务能够在Azure IoT Edge上运行，这样即使没有连接到云端，诸如无人机和工业设备等边缘设备也可以运行与视觉相关的功能。微软高管表示，开发者大会上发布的是第一批能够在边缘设备上使用的认知服务，未来几个月还将推出更多的认知服务。

无人机供应商大疆也正在与微软进行合作，为搭载Windows 10操作系统的个人电脑构建软件开发工具包。根据微软的说法件，该工具包允许用户将所有的飞行控制和实时数据传输到Windows 10设备。这两家公司还将合作开发应用Azure IoT Edge边缘计算和Microsoft AI人工智能服务的其他功能，为农业、建筑业、公共安全以及其他垂直领域的客户提供更多服务。

微软还宣布与高通建立合作伙伴关系，合作构建一个运行Azure IoT Edge的可视化人工智能开发人员工具包。微软高管称，该套件旨在为开发基于摄像头的物联网产品提供所需的硬件和软件，并为开发人员提供一种使用Azure机器学习服务构建产品的方法，同时利用高通的Qualcom Vision智能平台以及Qualcomm AI Engine提供硬件加速服务。通过应用这些产品，用户可以从云端下载服务并在边缘设备上进行本地化运行。

微软还针对车载/家庭助理，智能扬声器以及其他语音设备的制造商推出了一款新的语音设备软件开发套件，旨在通过提供多声道音源的音频处理功能，从而更精确地进行语音识别，远场语音辨识以及噪音消除等。

在不远的将来，微软还将揭开“Project Kinect for Azure”的神秘面纱，推出一系列前端设备传感器，其中包括新一代的深度传感器，其外形小巧、功耗很低。一位发言人表示，“配置这些传感器的微软硬件设备将于2019年上市。”（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214213-1.html

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