施耐德电气：以数字化引领过程控制与安全领域的未来

作为工业自动化与控制领域的领导者，施耐德电气致力于以领先的行业解决方案及丰富的数字化产品与平台，助力客户改善运营，提质增效的同时，提供更优质服务。

近日，全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气于厦门举办2018过程控制与安全用户交流会，对融合全新升级的Foxboro Evo 过程自动化系统，及先进Triconex安全技术而打造的数字化解决方案进行解读，结合全生命周期服务，将得以助力石油化工、电力等行业用户提升生产运行效率和安全水平，增强市场竞争力。

施耐德电气先进的过程自动化产品引发观众热议

如今，工业过程控制领域面临工程、运营、维护以及网络安全等诸多挑战，如何通过智能化改造、装置优化等数字化解决方案及服务，保障过程控制系统长期安全稳定运行，成为众多工业领域企业关注的焦点。

作为工业自动化与控制领域的领导者，施耐德电气致力于以领先的行业解决方案及丰富的数字化产品与平台，助力客户改善运营，提质增效的同时，提供更优质服务。针对市场环境及用户需求的变化，施耐德电气通过现场展示与交流，使更多用户了解到Foxboro Evo过程自动化系统从运营完整性、强化运营人员能力以及应对未来挑战三个方面所创造的更大价值。

全新升级的Foxboro Evo 过程自动化系统基于先进的Foxboro I/A Series 控制理念，其良好的开放性可结合贯穿下层传感器、仪表等设备以及上层MES、云服务等应用的强大能力，打造全面、灵活的过程控制系统，确保生产运行的稳定高效。结合先进的Triconex 安全技术，形成自下而上，囊括网络安全、系统级安全和管理安全的三级防御体系，并提供安全咨询、评估、升级、维护、培训等全生命周期服务与解决方案。

此外，2018年恰逢施耐德电气旗下品牌Foxboro创建35周年，Foxboro一直以来致力于为全球生产制造行业和基础设施行业提供包含自动化和信息技术、系统、软件、服务和咨询的整体解决方案。未来，基于施耐德电气EcoStruxure架构与平台，Foxboro Evo 系统的开放性、可靠性及技术先进性将得到进一步提升，结合全生命周期服务，继续全面保障生产过程的安全可靠，高效运营，从而大大提高盈利水平，引领工业过程控制与安全领域的数字化未来。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214215-1.html

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