隐形冠军成就全球工业“奥斯卡”

汉诺威工博会为什么会成为全球工业领域的“奥斯卡”？除了西门子等大公司外，德国数以千计的隐形冠军企业或是答案。与此同时，越来越多的中国隐形冠军企业也在借

4月底的德国汉诺威，满城都是工业博览会的气息：上百万平方米的汉诺威展览中心里，云集了全球5000多家展商，而满眼的机器、炫目的科技和如潮的观众，无不显示这是一场顶尖科技的风云际会。

汉诺威工博会为什么会成为全球工业领域的“奥斯卡”？除了西门子等大公司外，德国数以千计的隐形冠军企业或是答案。与此同时，越来越多的中国隐形冠军企业也在借助这一平台，向世界展示中国制造的后劲与潜能。

全面拥抱工业4.0时代

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。每届汉诺威工博会，新产品、新技术、新工艺，都会令人目不暇接，今年有何不同？

博世公司硕大无朋的屏幕与实体机器人浑然一体，展示着未来工厂万物互联的神奇景象；库卡的最新款机器人一手端杯，一手倒酒，稳稳地为观众奉上纯正的德国啤酒；从德国海德海姆市施瓦本郊区一个小锁匠铺发展起来的隐形冠军福伊特公司，则带来了自己独特的工业智能化解决方案……

许多参展商认为，如果前几年的工业4.0仍停留在概念阶段，那么这一届工博会则让人们更直观地感受到工业4.0的力量。

7年前，汉诺威工博会推出了工业4.0概念。“7年后，工业4.0已从愿景变为现实。”瑞士集团ABB首席执行官史毕福表示，传感器的应用、基于云的大数据、人工智能的应用等已成为工业领域的新常态。

“未来的工厂是一个以人为中心、（人与机器）共同思考的工厂。”德意志会展公司董事会主席约亨・科克勒说，今年展会展现出的一个重要趋势是人工智能在数字工厂中的广泛应用，机器学习和智能机器人将成为工人的通用工具。

“今年我们看到工业4.0的应用不再是局部的展示或试验，而已是成片的应用、系列的应用、实际的应用。”德国采埃孚公司首席执行官 Wolf-Henning Scheider说。

采埃孚在工博会上展示了一台使用AI控制组件的全自动电动叉车。AI的应用使得“人教机器”的时间大幅缩短，使得机器获得自主选择解决方案的能力，并大幅减少差错率，从而有了更高的效率和安全性。

创新铺就制造强国之路

汉诺威工博会的成功引人深思：它凭什么成为全球工业领域的奥斯卡？除了西门子等大公司外，也许德国数以千计的隐形冠军企业就是答案。

被业界誉为“隐形冠军之父”的德国管理学大师赫尔曼・西蒙教授对隐形冠军的定义是：全球市场占有率第一或第二；年产值在50亿美元左右；鲜为大众所知。按此标准，德国共有1400多家这样的企业，成为世界隐形冠军企业数量最多的国家，接近全球的一半。

正是如此众多的隐形冠军成就了“德国制造”的金字招牌。赫尔曼・西蒙教授表示，隐形冠军的成功经验告诉我们，他们的领导地位正是源于持续不断地创新。

显然，自主创新是托起德国制造强国的基石。一个大国，如果制造业“缺芯少魂”，如何能行稳致远？参加汉诺威工博会的国内展商们一边观看全球最先进的技术和产品，一边也在思考着如何补足差距快速追赶。

为了学习德国工业4.0，航天科工曾派出百余名高管和专家到德国访问学习。在中国航天科工集团有限公司副总经理魏毅寅看来，“细”和“实”是德国工匠精神的要义。中国制造要学习德国的“细”和“实”，但不只限于工业领域，还要扩展成一种全社会的风气，才能为创新提供好的生态环境。

加强自主创新绝不是闭门造车。在汉诺威工博会上，湖南一家民营企业常德天马电器公司与法国施耐德公司签订了新的合作协议。“我们的工业水平和发达国家相比，一个重要差距是积淀，”天马公司总经理高建国说，“我们要追赶世界先进水平，就要站在巨人肩膀上向前迈进。”

中国隐形冠军登上国际舞台

记者发现，在汉诺威工博会上，越来越多的中国隐形冠军企业正在向世界展示中国制造的后劲与未来。

展会现场，来自辽宁沈阳的壮龙无人机公司展示的一款大型无人机吸引了众多观众驻足询问。这款大型无人机直径超过1米，以汽油为燃料，加满油可连续飞行300公里。

“我们解决了多旋翼无人机载荷小、航时短的难题，”公司总经理张黎说，这款无人机是公司此次参展的三大拳头产品之一，可以广泛用于农林植保、物流运输、警用消防、环保监测等领域，达到了世界领先水平。

咨询的观众络绎不绝，让不大的展台十分拥挤。“已经有7家公司和我们有了初步的合作意向，公司成立不到3年，但销售每年都会跨上一个大台阶，今年销售额有望突破亿元大关。”张黎说。

河北邯郸净化设备研究所是第三次来到汉诺威工博会，参展的龙头产品是水电解制氢系统和设备。研究所全球销售和项目主任陈天山说：“以前欧洲客户大都不知道我们。通过这三届展会，我们知名度扩大了，欧美国家都知道中国有这样一家做电解水的领先企业。目前，已有来自德国、法国、挪威的多家公司和我们达成了意向性协议。”

据了解，本次汉诺威工博会上的中国参展企业超过了1000家，其中不乏业内的佼佼者。越来越多的隐形冠军企业开始登上国际舞台，在展示实力的同时、也在向先进企业学习，这将成为中国经济实现高质量发展的重要动力。

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