2018年中国光伏产业链价格情况分析

硅料，硅片，组件近年的价格变动情况。数据显示，年后硅料、硅片持续下跌。
硅料，硅片，组件近年的价格变动情况。数据显示，年后硅料、硅片持续下跌。
光伏多晶硅每周现货价格（单位：美元／千克）
二级多晶硅（6N－8N） 15．00 11．00 12．670 －0．47 －3．58％
2016年1月至今硅料现货价格变化（单位：美元／千克）
多晶硅现货合约价格（单位：美元／公斤）
2016年初至今硅料价格变化（单位：美元／公斤）
新能源硅片每周现货价格（单位：美元）
2016年初至今硅片价格变化（单位：美元）
硅片现货合约价格（单位：美元／片）
2016年初至今硅片价格变化（单位：美元／片）
太阳能光伏电池每周现货价格（单位：美元／W）
2016年初至今电池片价格变化（单位：美元）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214217-1.html
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