微软发布了新一代Kinect深度摄像头

科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息，据该国外媒体报道，可以说在2018年度微软开发者大会上，关于微软Azure云平台最有趣的公告莫过于Project Kinect for Azure。简而言之，该公司通过Project Kinect for Azure推出了包括新一代深度摄像头在内的系列传感器，供人工智能开发人员使用。

第一个Kinect运动感应输入设备发布于于2010年11月。Kinect系列产品中包括Xbox 360，Xbox One和Windows设备，此外该技术已经开始在微软混合现实设备HoloLens项目中使用。

Project Kinect for Azure是微软将这项技术向开发者推广的又一次尝试。公司希望将Kinect产品应用于环境智能（对用户存在敏感并作出相应的环境）的诸多场景。

微软表示，Project Kinect for Azure项目包括飞行时间传感器以及一系列其他传感器，设备外形小巧，节能高效。设备前端能够对用户手势进行完整追踪且空间映射度高，而后端则应用了Azure云平台的机器学习、认知服务以及 IoT Edge等人工智能服务。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214219-1.html

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