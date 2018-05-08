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光伏扶贫是造血式精准扶贫

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-08 10:03

光伏制造端的迅猛增长，不仅使其成为了我国一张世界级产业名片，且随着应用端不断的技术创新，“光伏＋”也为越来越多的产业注入了新的活力，例如“光伏＋农业”

光伏制造端的迅猛增长，不仅使其成为了我国一张世界级产业名片，且随着应用端不断的技术创新，“光伏＋”也为越来越多的产业注入了新的活力，例如“光伏＋农业”就是其中之一。

经过短短几年来的实践摸索，事实证明，只要光伏、农业间科学合理共享阳光、土地、空间，形成有机结合，“光伏＋农业”的“1＋1”最终就会实现“大于2”的结果。

在此基础上，我国于2014年3月份率先在安徽金寨开展光伏扶贫试点，开创出了一种新型的精准扶贫模式，而随着光伏扶贫得到越来越多有关部门和社会各界的关注及认可。经过三年多的发展，光伏扶贫模式不仅经历了从局部试点到全面推广，更在实践中得到了不断的成熟和完善，使其成为了中央精准扶贫、精准脱贫十大工程之一。

光伏扶贫是造血式精准扶贫

在《证券日报－新能源》近期开展的调研中，“光伏＋农业”就被业界乃至管理部门视为一种真正意义上的造血式精准扶贫。这不仅得益于政策的引导、扶持，也得益于技术上的不断突破。

在政策面，去年的《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见（国土资规［2017］8号）》，以及不久前的《光伏扶贫电站管理办法》针对近年来光伏扶贫浮现出的一些乱象进行了纠偏，例如规范了光伏复合项目用地管理，强调了光伏扶贫的扶贫本质。

但与此同时，《光伏扶贫电站管理办法》“光伏扶贫电站原则上应在建档立卡贫困村按照村级电站方式建设”，“村级扶贫电站单个电站规模原则上不超过300千瓦，具备就近接入和消纳条件的可放宽至500千瓦”等规定，也令业界产生了一些担心。

《证券日报－新能源》调研发现，在我国处在农业光伏第一梯队的企业中，农光电站装机普遍在20兆瓦～100兆瓦之间，占用土地或者水面在600亩～3000亩之间。业界人士介绍，之所以规模普遍较大，究其原因，光伏＋农业想要“1＋1大于2”，就必须实现土地的规模化、节约化、高效化。

而在《光伏扶贫电站管理办法》发布后，如上新建规模较大的集中式电站，无论是否与农业、扶贫结合，都不再属于光伏扶贫范畴，也就不能享受到光伏扶贫的政策。

也正因为此，业界担忧，将“光伏＋农业”与“光伏＋扶贫”割裂开来，尽管规范了管理，但也可能会殃及“光伏＋农业”项目开发者的积极性，毕竟，光伏眼前还无法摆脱补贴的支撑。

更为关键的是，正是因为光伏扶贫的本质是扶贫，贫困地区才更需要引入观念、产业。而仅凭几乎无法与农业相融合的村级扶贫电站，针对深度贫困地区贫困人口的扶贫就谈不上造血式扶贫。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214221-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏扶贫精准扶贫

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