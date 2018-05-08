重庆永川：智能制造装备集群初具规模 高端机床制造大放异彩

2016年7月，德国机床巨头埃马克集团投资的埃马克重庆机械有限公司正式开业，并在随后的一年里获得了近3亿元的销售业绩。有了第一家“吃螃蟹”的人，且发现“螃蟹

永川区，隶属重庆市，位于长江上游地区，重庆西部，因“城区三河汇碧、形如篆文‘永’字”而得名，公元776年置县。东连江津区、璧山区，西接荣昌区、大足区，北界铜梁区，南临四川泸州市合江县、四川泸州市泸县，是成渝经济区的节点城市、重庆城市发展新区的重要板块。近年来，永川的发展速度不可谓不快，依托凤凰湖工业园、港桥工业园、三教工业园和软件园，永川区大力培育发展机器人及智能装备、电子信息、汽车及零部件、城市矿产、特色轻工、软件与信息技术服务6个百亿级产业集群，取得了十分满意的成果。

在“工业4.0”、“智能制造2025”等政策接连推出的大环境下，我国制造行业进入蓬勃发展期。机床外企们也瞅准机遇，竞相落户中国。2016年7月，德国机床巨头埃马克集团投资的埃马克重庆机械有限公司正式开业，并在随后的一年里获得了近3亿元的销售业绩。有了第一家“吃螃蟹”的人，且发现“螃蟹”十分“可口”之后，越来越多的外企纷纷将眼光看向了永川区。在随后短短的时间内，利勃海尔、德根、埃斯维等德国高端数控机床企业相继落户，让永川高端数控机床产业的发展又迈上了一个新的台阶。

埃马克(重庆)机械有限公司总经理杨铭介绍，选择落户永川，一方面考虑到地理位置优越，能覆盖四川、重庆以及永川本地的客户，辐射带动作用明显；另一方面，永川较早就布局了智能制造产业，拥有良好的高端数控机床发展基础。杨铭还表示：“今年，公司拟新引进磨床，预计全年实现产值3亿元”。

“永川曾经是重庆的煤炭、钢铁产业大区。但近年来，产能落后、结构不优问题比较突出，我们拿出了壮士断腕的勇气腾笼换鸟、破旧立新。”永川区委书记滕宏伟说，以高端数控机床为主的智能装备就是永川要引进的重点。“人来了，有产业才能住下来。”滕宏伟说，在永川，随着四大德国“巨头”的先后落户，“永川产”高端数控机床销售总量占全市41%；引进长城汽车、庆铃市政专用车、金皇后汽车等整车企业，两年内再造一个“永川工业”；引进10家总部经济企业，总投入90.36亿元……一项项产业、一个个目标，这点点滴滴都是永川奋力发展的见证。

为加大对高端数控机床的发展，2017年11月25日，永川出台了《关于加快以高端数控机床为主导的智能制造装备产业集群发展的意见》。《意见》从支持企业投资、加快企业发展、降低物流成本、降低企业用工成本、降低企业融资成本、降低企业税赋、争取上级政府支持政策、鼓励企业加大开发投入、鼓励研发机构升级发展、帮助企业拓展市场、鼓励企业开展培训、引进高管核心人才政策等12个方面，出台支持政策。具体包括物流、用人、研发投入等补贴，以及各种对研发投入的奖励，希望将永川打造成集高端数控机床研发、生产、销售、服务为一体的区域性产业基地。

目前永川的发展已经奠定了牢固的基础，随着越来越多的企业入驻永川，该区的工业发展之路定将越走越顺，成为我国制造业新的主力军之一。

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