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梅赛德斯-奔驰GLS欲采用S级的自动驾驶技术

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科技传媒网 盖世汽车网 2018-05-08 10:09

据外媒报道，2019年款梅赛德斯-奔驰GLS SUV近期被发现在纽博格林赛道上进行实地测试，有报道称，该款车型将于2018年底首次公开亮相。新款GLS可能会获得与新款GLE

据外媒报道，2019年款梅赛德斯-奔驰GLS SUV近期被发现在纽博格林赛道上进行实地测试，有报道称，该款车型将于2018年底首次公开亮相。新款GLS可能会获得与新款GLE类似的的设计元素，同时还可能采用S级的自动驾驶技术。

梅赛德斯-奔驰GLS欲采用S级的自动驾驶技术

2019年款GLS SUV将基于MHA平台打造，GLE SUV也是基于该平台打造，赛道上，车辆已被大量的伪装所覆盖，可以看出，新款GLS可能会获得与新款GLE类似的设计元素，新款GLE也将于今年下半年推出。据报道，2019年款梅赛德斯-奔驰GLS将与旗舰车型s级轿车共享许多零部件，包括发动机、功能和技术，有报道称，新款GLS也将与s级有着相同的自动驾驶技术。

新款GLS的动力总成的配置也可能从S级车辆获取。S级车型配备6缸和8缸涡轮增压汽油发动机，以及6缸涡轮柴油发动机和电动插电式混动发动机。据悉，高配版GLS将是GLS 63 AMG，将搭载4升双涡轮增压V8动力装置，提供高达620制动马力。

如图所示，编码为X167的GLS拥有一个长长的四方车身，为其三排座位之间提供大量的空间，造就顶级奢华体验，但这也可能是车辆的伪装效果。预计新款GLS还将配备双屏显示器，分别置于仪表板和12.3英寸屏幕的媒体显示器，还配备带有增强现实技术和自然语音识别功能的MBUX车载系统。

在自动驾驶功能方面，梅赛德斯-奔驰GLS将采用主动转向辅助系统，结合限距主动巡航控制系统，将有助于车辆自主加速和制动，车辆甚至可以进行自动转向近30秒。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214223-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:自动驾驶奔驰

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