手持3D皮肤打印机：两分钟修补深度伤口

加拿大多伦多大学研究人员开发出一种手持便携式3D皮肤打印机，可以打印出多层皮肤组织，以覆盖和治愈深度伤口。这是第一个能在两分钟或更短时间内，就地形成、堆
物理学家组织网7日报道称，加拿大多伦多大学研究人员开发出一种手持便携式3D皮肤打印机，可以打印出多层皮肤组织，以覆盖和治愈深度伤口。这是第一个能在两分钟或更短时间内，就地形成、堆积和凝固皮肤组织的设备，也是生物打印技术取得的新突破。
深度伤口的表皮、真皮和皮下组织都可能受到严重损伤。目前优选的治疗方法为分层厚度皮肤移植术，是将健康的供体皮肤移植到表皮和部分真皮上。
在大伤口上进行分层厚度移植，需要健康供体皮肤的所有三层组织，这样一来，合格的皮肤供体就很少。而不合格的皮肤供体会使得伤口区域不能完全覆盖，导致愈合不良。
尽管科学家已经研发出大量组织工程皮肤替代物，但尚未广泛应用于临床。当前，大多数3D生物打印机体积庞大、工作速度慢、价格昂贵，最重要的是不适合临床应用。研究团队认为，他们发明的原位皮肤打印机是一种平台技术，可以克服上述障碍，同时改善皮肤愈合过程。
报道称，这种手持式皮肤打印机类似一个白色的胶带分配器，“生物墨水”由基于蛋白质的生物材料组成，包括真皮中最丰富的胶原蛋白、参与伤口愈合的蛋白质纤维等，它们能沿着每张“胶带”延伸。该设备仅为鞋盒大小，重量还不到一公斤。它还简化了传统生物打印机的使用程序，使所需的操作培训大大减少。
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