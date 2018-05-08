从Windows到智能产品整合? 纳德拉的微软如何改变

科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息，据国外媒体报道，在2018年度微软开发者大会召开之前，微软对Windows业务以及相应团队进行了整合改组。在此之后，纳德拉强调，Windows业务不会消失，但其关于微软未来的愿景是关于人工智能、智能云以及智能边缘。

Windows业务依旧会持续存在，但其已不再像以前那样是公司未来规划的核心。相比于微软前任首席执行官史蒂夫鲍尔默（Steve Ballmer）试图让所有的东西都在Windows上运行的所作所为，纳德拉希望确保所有东西都可以与Windows兼容。

这是纳德拉自2014年担任公司首席执行官以来进行的一次重大转变。纳德拉领导的微软正在努力少打败仗，而且正努力让自己变得更加开放。 Windows 10操作系统中的新功能（比如可在多个设备上运行的时间轴，以及允许用户从桌面输入并访问手机数据的“你的手机”系统）都显示出一种实用主义的标准。当然，微软的开放策略也有一定的局限性：目前微软仍在积极推动用户使用Windows中的Cortana数字助理和Edge浏览器。

在纳德拉的领导下，微软完全是另一种公司。它正在努力将其软件应用于像无人机这样的物联网设备，支持云服务公司，并改进其企业软件。微软并没有将个人消费者完全甩在了脑后，但现在看来微软更像是IBM而非苹果。

图示：微软的Batcave实验室

微软将要在年度开发者大会上演示的例子就是关于这种转变的一个例证。微软的Batcave实验室是一个布满电缆，笔记本电脑，无人机和Surface Hub显示器的房间。其和微软高管的办公室位于同一座大楼内，在这里微软的新技术经过反复测试和打磨，最终变成可以在舞台上演示的产品，最终发布到企业或消费者手中。

在一个演示中，大疆无人机装载了微软的软件，因此它可以在不需要互联网连接的情况下识别出输油管道中的故障。而一个现成的消费级无人机可以将视频流传输到Windows笔记本电脑上。在这两种情况下，微软的想法是，如果用户在已经使用的设备之外碰巧用了Windows操作系统，那么客户体验会更好。Windows很重要，但它不是唯一的东西。

但是，如果你完全处于微软的企业环境中，那么该公司正在进行大动作。它将Cortana整合到Slack中。 Cortana可以被“邀请”进入聊天室，并根据用户对话自动推荐一些东西，比如说用户需要的会议或文件。

此外还有一场关于未来会议的演示：当你走进房间时，带有360度摄像头的扬声器就会自动识别并迎接你。在与会者讲话时，智能扬声器使用远场麦克风转录会议谈话。 （微软还表示它也可以在不同语言之间进行直接翻译）。如果其中一个人说“我会跟进你的事情”，一个单独的对话框会标记下行动项目，对人员和相应对话进行正确分配。

当然，HoloLens也会参与其中。微软正在研究如何使其混合现实设备更加有用，如何以3D形式可视化数据。当一个人使用HoloLens设备操纵关于建筑物温度传感器的3D地图时，我能够实时在屏幕上看到相应情况。微软会以多种不同的方式显示相同的数据：在HoloLens的增强现实界面上，个人电脑的显示屏上，还可以使用Surface平板电脑远程传送给其他人。

这种演示将一堆现有的微软产品以惊人的方式很好地结合在一起。对于纳德拉的微软来说，没有比这更好的隐喻：微软不再是天真地希望自己能够接管一切，而是在努力处理它擅长的事情。微软业务不再专注于未知的未来，而是建立在现在的基础之上。

这是不同于我们惯常认识的微软。少了浮夸，但更有可能成功。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214225-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm