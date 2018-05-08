传承民俗 海淀区苏家坨镇举办2018立夏活动

苏家坨地区“食粥度立夏” 的风俗从明未清初开始兴起，至今已有400多年的历史了。今年是苏家坨镇成功申报“苏家坨立夏习俗”这一海淀区非物质文化遗产项目以来举

又到一年立夏时，每年立夏，各地都举办形式不同的活动，迎接夏天的到来，5月5日上午，海淀区苏家坨镇西小营村的街心公园，彩旗招展，人头攒动，海淀区戊戌年立夏习俗活动在这里拉开帷幕。

苏家坨地区“食粥度立夏” 的风俗从明未清初开始兴起，至今已有400多年的历史了。今年是苏家坨镇成功申报“苏家坨立夏习俗”这一海淀区非物质文化遗产项目以来举办的第十届。希望通过举办立夏习俗活动让广大村民感受非物质文化遗产的精髓，提高文化自信度和幸福感，增进邻里之间的感情。

上午10点 ，活动正式开始，相关领导携小朋友一起撒米下锅，现场一片欢腾。还和嘉宾一起为小朋友们佩戴象妥沤】灯桨驳酿嫦拇，

活动现场，除了各色民俗小吃、疰夏袋制作展示、立夏传统游戏等项目，还有一台精彩的文艺演出。有一家老小一起前来的，还有从市里赶来“凑热闹”的。儿子在苏家坨驻镇部队的张繁华老人带着孙子一早赶过来，他兴奋地说：到苏家坨居住后感受到苏家坨地区的传统文化和民俗文化氛围非常浓厚，他来住了大半年时间，参加了小年活动（千人饺子宴）；元宵节花会走街；今天又赶过来参加立夏习俗活动，并特地带孩子来感受浓浓的民俗文化。

据了解，当天凌晨4点左右，西小营村的村民们就开始忙碌起来了，有准备碗筷的、有准备蔬菜的、有专职熬粥的，十几样谷物和豆类放在一起精心熬制。与往年不同的是今年熬粥的炊具是6口电锅，不仅环保并且安全，熬粥的炊具从烧柴到烧气再到今年的电锅，说明苏家坨镇居民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强。

村民、游客，一起“食粥度立夏”，欢声笑语，其乐融融，整个苏家坨镇域沉浸欢乐祥和的节日氛围中，并成为苏家坨镇一道亮丽的风景线。

据老人说，凡在立夏这一天吃立夏粥可保一年平平安安、无病无灾，这虽是传说，更是老百姓心理上的一种寄托，是人们向往美好生活，求得邻里和睦、促进社会和谐的一种形式。

随着时代的发展，优秀传统文化在和谐社会建设中的凝聚作用越来越突出，海淀区立夏习俗活动作为苏家坨地区特色的传统民俗在传承优秀文化、弘扬文明新风，促进地区非物质文化遗产的传承、保护和发展等方面发挥着重要作用。如今的立夏习俗活动除了保留传统立夏活动吃百家粥这一特色习俗外，挂蛋、给孩子称重、佩戴疰夏包等各地的“迎夏”项目也在这里得到展示。

立夏粥又叫“百家粥”，是村民的一种集体活动。熬粥所用的粮食来自各家各户，你出一把米，他出一把豆，大家在街道上支起大锅，用文火慢熬。熬好了粥之后，大家一起喝。每年立夏来临之际，村里或三五户，或十几户为单位，由年纪较高有威望的人负责组织，去各家各卢收集杂粮，将收集好的红小豆、绿豆、小米、大米、花生、枣等十几种杂粮放在一起拌匀，用清水掏净后放在大铁锅里煮，经过一个多小时慢火的熬煮，掀开盖子，粥香四溢，让人闻了垂诞三尺。全村的男女老少和过路游客都在这里品尝香甜可口的“立夏”粥。

喝立夏粥有三个意思，一是祭祀虫王爷，到了立夏，天气开始热了起来，雨水也多了，庄稼生长速度加快，这时候最怕闹虫灾。熬好了立夏粥之后，先盛出一盆子来，端到自已的地头上去 ，用勺子把粥一勺一勺的泼到地里去喂虫子，嘴里叨念着“虫王爷，我敬你为神，你不要吃我的庄稼”。也有的地方认为是迎接夏天的到来，祈盼丰收 。第二是和谐邻里，村民各家聚 到一起，其乐融融，拉近了彼此之间的关系，消除了隔阂，迷到了和谐的目的。第三，酷夏将至，人们的食欲减退，立夏粥是用各种杂粮合在一起熬成，有的地方还加入干果，营养丰富，对身体有好处。

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