2018年全球3D打印技术现状分析 FDM占六成

按照打印技术的特点，3D打印可分为选择性激光熔化成型、选择性激光烧结成型、激光直接烧结 技术、电子束熔化技术、熔融沉积式成型、选择性热烧结、立体平板印刷
全球3D打印技术发展现状
3D打印技术最早可以追溯到1976年喷墨打印机的发明，1984年查尔斯？胡尔将光学技术应用于快速成型领域，拉开了3D打印的帷幕。20世纪80年代以后，3D打印行业受到国内外的广泛关注，各种3D打印技术也在多个行业应用并发展，如今已覆盖了制造、医疗、学术、航空航天、军事等多个领域。
按照打印技术的特点，3D打印可分为选择性激光熔化成型、选择性激光烧结成型、激光直接烧结 技术、电子束熔化技术、熔融沉积式成型、选择性热烧结、立体平板印刷、数字光处理、三位打印技术、及细胞绘图打印等。
图表1：3D打印技术分类
资料来源：前瞻产业研究院整理
目前，3D打印产业主要成形技术主要包括立体光刻、立体光固成型、PVC塑料烫印复膜、熔融挤出成型、三维喷绘打印、数字光处理。自从上世纪80年代中期SLA成型技术发展以来到90年代后期，出现了十几种不同的快速成型技术，除前述几种外，典型的还有3DP、SDM、SGC等。其中，SLA、LOM、SLS和FDM四种技术，目前仍然是3D打印技术的主流。
图表2：3D打印产业主要成形技术表
资料来源：前瞻产业研究院整理
前瞻产业研究院《2018-2023年全球3D产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，3D打印的发展严重依赖于技术的进步和突破，目前全球3D打印应用最受欢迎的技术为FDM技术，占平台总收入的63.9%；SLA +DLP技术以18.1%的平台总收入排名第二，排名第三的是SLS技术，平台收入占比为11.1%。
图表3：2016年全球3D打印技术应用情况（单位：%）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214228-1.html
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