Apis Cor参与美国宇航局3D打印竞赛 欲在火星上建造栖息地

随着美国国家航空航天局(NASA)7日上午发布其InSight着陆器任务，研究火星行星内部和地下构图，3D打印建筑公司Apis Cor和建筑工作室SEArch+展示他们将参加由美国

随着美国国家航空航天局(NASA)今天上午发布其InSight着陆器任务，研究火星行星内部和地下构图，3D打印建筑公司Apis Cor和建筑工作室SEArch+展示他们将参加由美国国家航空和航天局主办的3D打印栖息地挑战赛。NASA竞赛的主要目标是促进在火星上创造有人居住环境所必需的增材制造技术。

考虑到地球人口的增长，到2040年，人类将不得不建造与过去2000年相同数量的住房。地球人口在增长。许多科学家和发明家已经关注如果有一天出现人口过多的问题，如何采取行动。

由Apis Cor打印的测试样本

火星被视为人们未来可以生活的最适合的地方之一。但为了实现火星发展和解决的宏伟计划，需要解决数以百计的相关任务 - 殖民者的飞行，建筑材料和地球文化的传递，为人类创造适宜的栖息地，以及更多。

Elon Musk的SpaceX和Jeff Bezos的Blue Origin等大型私营公司长期以来一直致力于星际旅行问题，并在这一领域取得了一些进展。至于在火星上建造第一座房屋，正朝着这个方向刚刚开始努力。

“Apis Cor提出的解决方案符合大部分竞争性要求。目前，我们同时从事两个方向的工作：为打印水平结构和特殊建筑混合物开发新的解决方案。我们已经有了在地球上打印房屋的成功经验 - 去年我们在俄罗斯打印了第一间房子。NASA的比赛为我们提供了很多机会。这是一次将我们的经验应用于地球之外的机会，并有助于实施发展火星的使命。”Nikita Chen-iun-tai，Apis Cor

3D打印是建立在火星上的最佳解决方案

为了开拓者在红色星球上生活和工作，有必要创造一个舒适的环境。今天，增材制造技术被认为是创造物体，物质和资源以创造这种环境的最合适的方式。

当人们登陆火星时，必须在那里创造一些条件。这意味着火星上的建筑应该在最少人工参与和使用当地材料的情况下进行。这只有在所有施工设备的技术可能达到自动化并且可以使用本地材料进行打印的情况下才可能实现。

因此，“3D打印栖息地挑战”比赛的主要任务是激活开发并展示能够在另一个星球上创造人类栖息地的独立建筑的能力 - 基于加工和本地建筑的3D打印技术材料。

目前，Apis Cor已经在当地推出了类似的打印房屋服务。而根据情况的不同，打印的价格约为103-155美元(约合人民币708-1065元)/立方米。同时，由于这种3D打印的房屋既经济又灵活，极具市场前景，Apis Cor已经与世界各地的一些大公司达成合作，包括韩国电子巨星三星、俄罗斯绝缘和防水专家TekhnoNIKOL和俄罗斯最大的房地产和物业建设公司PIK集团。 PIK的代表已确认购买了Apis Cor 3D打印机，并计划在不久的将来测试该技术。还很看好这个行业，认为在3-5年内，3D打印的房屋就能普及开来。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214229-1.html

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