谷歌I/O大会前瞻:除了Android P和AI还有什么可期

(原标题:Google I/O 2018: 8 things to expect from this year’s keynote)

科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息,据外媒报道,对于像谷歌这样规模庞大的科技巨头来说,一年一度的开发者大会拥有让人感到不可抗拒的吸引力。谷歌提供了令人眼花缭乱的服务,涉足几乎所有的消费科技行业,更不用说它拥有和运营的70多亿用户核心互联网产品了。但是当谈到谷歌I/O时,该公司已经有了独特的节奏,可以让我们首先了解它会优先推出哪些产品和服务。

图:谷歌的2018年开发者大会将是关于Android、AI和智能家居未来的盛会

今年的谷歌I/O大会将于美国当地时间星期二(北京时间9日凌晨)在加州山景城的海滨露天剧场(Shoreline Amphitheater)举行,我们会知道Android和谷歌人工智能(AI)努力的未来。但是,我们也会了解有关其可穿戴设备平台Wear OS、智能助手Google Assistant、Android TV、Google Home、Google Play以及搜索的更多更新细节。今年,谷歌需要展示其软件比其竞争对手亚马逊(Amazon)、苹果(Apple)、Facebook和微软(Microsoft)的产品更智能化、更具前瞻性。

下面是我们对谷歌开发者大会的展望:

1.Android P

谷歌I/O大会通常围绕最新版本的Android进行,今年的焦点是Android P。去年,随着对Android Oreo的结构性调整,谷歌改进了通知功能,并给出了未来智能手机如何更新的细节,谷歌改进手机软件的最新方法是提供更多视觉功能,并集中在界面设计的改进上。

自3月初以来,我们始终在对Android P的开发者预览版进行测试,已经可以识别出大体趋势。Android P专注于在全屏幕智能手机上为现在无处不在的屏幕刘海腾出空间,为用户提供更细粒度的隐私设置,并将设计语言、菜单、接口和设置屏幕可用性进行统一和简化。还有传言说,Android P可能会包含某些苹果iPhone X的手势设计。我们将在周二得到更多关于Android P的信息,预计谷歌将发布第二个开发者预览版本。

2.人工智能

除了Android P,I/O大会也是谷歌加速部署所有AI努力的事件。多年来,该公司首席执行官桑德尔·皮查伊(Sundar Pichai)一直将AI定位为公司未来的秘密武器:能看到和理解世界、识别对象、分析自然语言的软件,将在未来几年帮助几乎所有谷歌产品进行改进。这个过程已经开始,包括基于Google Assistant的语音-文本软件、Google Translate以及对象和图像识别平台Google Lens。除此之外,谷歌的AI努力也在向其他Alphabet业务发展,比如伦敦的DeepMind研究实验室和Waymo无人驾驶汽车部门。

也就是说,I/O大会将会是更多消费者和开发者交流的机会,所以我们应该期望听到更多关于Google Lens、TensorFlow平台及其张量处理单元(Tensor Processing Unit)芯片等产品的消息。这些芯片是谷歌专门设计的AI培训系统的核心,它们帮助公司加快了神经网络的学习过程。

另外,我们还期待听到上周Facebook F8开发者大会上关于AI的大量预测,当时这家网络巨头的高管们将AI形容为Facebook业务的未来。当然,谷歌和Facebook争夺顶尖人才也不足为奇,因为两家公司不仅拥有势均力敌的AI研究部门,还为科技行业开出了最高薪酬。

3.Google Assistant/Google Home

Google Assistant和Google Home硬件家族将是今年I/O大会上的主角。Google Assistant仍然是谷歌应对亚马逊Alexa、苹果Siri以及微软Cortana挑战的最大王牌。虽然Google Assistant已经作为应用和语音界面出现在iOS和Android设备上,但对于数量庞大的智能家居设备来说,它是最好用的操作系统,这正从谷歌的智能音箱家族开始。

我们期望听到谷歌为Google Assistant添加更多新功能,同时对Google Home进行新的集成。谷歌很可能会将诸多硬件声明推迟到今年秋季的Pixel发布会上,所以不要期待任何新的谷歌品牌产品发布。但是考虑到谷歌始终在积极扩大Google Home产品的可用性和第三方开发者对Google Assistant的支持,此次I/O应该在这两个方面都有些令人兴奋的消息。

4.Google Photos/Google News/Google Play

虽然它们并不一定是榜单上最令人兴奋的话题,但Google Photos、Google News以及Google Play平台都是非常受欢迎的产品,每年的I/O大会上都会赚些人气。最值得注意的是,Google Photos将是Google Lens大部分功能改进和AI进步的直接受益者,所以我们可能会听到该公司图像和对象识别软件的改进消息,这可能帮助提高其照片存储应用程序,并帮助它自动创建蒙太奇、GIF图片以及其他有趣的短视频内容。

上周还有报道说,谷歌计划在桌面和移动平台上更新其Google News平台。据报道,这包括将Google Newsstand应用集成入全新的Google News移动应用程序,将添加更多的YouTube视频和提供更快的内容加载时间,这是谷歌在所有平台上使用AMP格式带来的好处。新的Google News预计将在I/O主题演讲中首次亮相。而且,像往常一样,我们应该通过Play Store获得一些关于Android应用程序流行度的新数据。

5.游戏

长期以来,谷歌始终在尝试进军游戏领域,希望通过其无处不在的Android系统以及Chromecast在客厅的成功来创造某种形式的混合移动控制台解决方案。不幸的是,它从未真正实现过。但这种情况可能很快就会改变,因为谷歌似乎在游戏部门有大动作。首先是Yeti,即该公司尚未宣布的、Chromecast驱动的游戏流媒体服务。

此外,谷歌还推出了新的社交游戏初创公司Arcade,由科技企业家迈克尔·赛曼(Michael Sayman)领导,他17岁就成为Facebook的“天才工程师”。然后是Google Play Instant,即Instant Apps提供的服务,让Android手机可以通过移动浏览器,来体验移动游戏应用。这些项目中的任何一个,或者所有的项目,都可能在I/O的议程上,所以游戏迷们应该保持警惕。

6.Material Design设计语言更新

谷歌曾经赞誉过的Material Design设计语言理念现在已经有4年历史了,它是现代Android、Chrome以及移动应用程序设计的绝大部分UI和UX基础。因此,我们很可能看到“Material Design Refresh”取代以前的设计语言,并被称为“Material Design 2”。谷歌可能不会推出全新的Material Design设计语言,但它正在考虑如何在2018年更新它的视觉语言。

对于Chrome来说,建立新版Material Design设计语言是个微妙的变化。传闻Chrome将于9月份进行重大升级,重点在于触控和ChromeOS方面,重新设计的Gmail已经于上周上线。所有的迹象都表明,Android、Chromebooks、桌面Chrome以及web应用软件将更加统一,而I/O大会将是向世界展示这些变化的良机。

7.Wear OS

除了Android P, I/O大会也是谷歌重点推荐其可穿戴技术平台的时刻,它现在被称为Wear OS,之前的名字是Android Wear。新推出的Wear OS软件已经随同Android P在开发者预览版中发布,它对电池续航时间进行了急需的改进,同时也为用户界面提供了更受欢迎的黑暗模式,以便让你可以更轻松地看一眼手表。就在上周,谷歌宣布了几项新的Wear OS更新,这将为这个平台带来更多Google Assistant功能。

在I/O大会上,谷歌很可能会重点介绍Wear OS首次更新的亮点,并发布第二个、更广泛可用的开发者预览版本。我们还希望能更好地了解Wear OS的重新设计如何对智能手表软件产生影响,特别是集成Google Assistant后的语音控制方面。

8.Adroid TV/Android Auto

关于谷歌机顶盒软件Android TV及其车载信息娱乐产品Android Auto的发展近来相对平静,但是我们可能在今年的I/O上获得更多这方面的消息。Android TV已经推出数年,去年我们看到了Android O上重新设计的主屏幕,但是没有其他功能。值得一提的是,传闻谷歌可能会发布一款新的、类似Chromecast的4K Android TV,它将包括完整的电视界面,可能还有遥控器。

至于Android Auto,这款软件也已经存在了几年,但它最近增加了对Pixel和Nexus设备的无线支持。今年1月份,谷歌宣布它的Google Assistant软件将很快为Android Auto提供语音功能,因此I/O上很有可能发布该功能。 (小小)

