外媒:阿里腾讯激战东南亚市场 谁会输谁会赢?

(原标题:China's Major Tech Firms Will Dominate SE Asia's Emerging Markets: Who Wins And Who Loses)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息,据福布斯杂志报道,中国的大型科技公司已经准备好主导东南亚的新兴市场。数字巨头阿里巴巴(Alibaba)和腾讯(Tencent)正在扩大其在整个东南亚地区的电子商务、云计算和数据处理能力,这个人口超过5亿的地区正快速发展。

图:2017年11月3日,阿里巴巴集团主席马云和马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)出席在马来西亚吉隆坡举行的2017年11月3日举行的电子世界贸易平台(eWTP)开幕仪式

这些科技巨头对微型和中小型企业(MSME)给予特别关注。小型企业掌握着打开东南亚经济下一个增长阶段的钥匙,随着微型和中小型企业开始利用平台经济的力量,中国的科技公司正在进行精心策划,以吸引新客户进入他们的数字生态系统。

对于政策制定者来说,这是个诱人的场景,因为他们都在追求自己的经济增长议程。与中国公司合作似乎是个显而易见的策略:这些企业带来可扩展的前沿技术,提供“即插即用”的机会,可以立即产生有益的结果。

但是,东南亚国家也对这些公司存在担忧和不信任情绪。如今,关于中国企业的第一个问题不是他们带来了什么好处,而是他们是否构成了存在威胁。

首先,这些中国科技公司都是垄断企业,他们有能力碾压当地的小公司,这与其西方竞争对手没什么不同。其次,这些科技巨头与中国政府存在联系,往往被视为中国政府的代理人。

不过阿里腾讯现在已经发展到可为巨大市场提供服务的水平,尽管东南亚的经济仍然贫困,处于农村、孤立或被边缘化状态,但这些中国公司的商业模式可与东南亚新兴市场完美契合。

像亚马逊和Paypal这样的西方公司,都建立在传统银行系统和传统框架的基础上,它们已经存在了数十年,可是蚂蚁金服和支付宝等公司正利用区块链和金融技术打造全新的数字未来。以微信支付和支付宝为例,它们提供了“数字钱包”支付平台和其他移动应用,为数百万人开辟了新的市场。

这给东南亚的“无银行可用”的人口带来了巨大的希望,那里只有27%的居民拥有银行账户。如果没有有效的数字支付系统(这是任何平台生态系统的核心),亚洲的人口就无法实现包容性的经济增长。

杰夫·威廉姆森(Jeff Williamson)是美国加州国际贸易与发展中心(CITD)主任,他正在与中国电子商务平台京东(JD.com)密切合作,将总部位于加州的MSME出口商列入名单。威廉姆森表示,中国的电子商务公司拥有非常复杂的数字消费者基础,他们比西方人更广泛、更有效地使用社交媒体。

例如,在微信这样的平台上发布一个名人产品评论博客,就可以获得数百万的社交媒体关注者,并获得巨大的网络效应。此外,威廉姆森对中国企业在当地供应链中解决“最后一英里”交付问题的做法印象深刻。

中国企业也利用了广泛分布的海外华人社区。这些少数群体网络既是它们忠实的客户基础,又是整个地区的推广网络。阿里巴巴旗下的淘宝大学(TaoBao University)最近在新加坡开展了一项大型活动,期间完全用中文进行。

阿里巴巴最近与马来西亚政府合作,开通了世界上第一个数字自由贸易区(DFTZ)。DFTZ平台是中小企业拓展业务和全球出口的一站式平台。通过注册阿里巴巴的服务,中小企业不仅可以吸引外国买家和供应商,还可以获得贸易融资、端到端物流服务、通关、支付平台以及基于云计算的数据分析程序。

阿里巴巴的DFTZ在吉隆坡高调开张,甚至马来西亚总理纳吉布亲自为阿里巴巴集团执行主席马云铺开红地毯。DFTZ的目标是建立一个大型物流配送中心和物流网络,将马来西亚置于阿里巴巴在东南亚贸易基础设施的中心位置。所有这一切都着眼于通过中国政府的“一带一路”连接新业务。对许多人来说,这家合资企业使马云成为“中国公司的使者”。

公共和私营部门应密切关注阿里巴巴的DFTZ合作项目。引进像阿里巴巴这样的中国科技巨头有很多好处,但人们对数据隐私和安全问题始终存在担忧。例如,马来西亚法律要求中国的即时通讯应用保留所有谈话内容的记录。微信拥有超过10亿用户,其中越来越多的用户来自中国以外。

在更广泛的背景下,Facebook-剑桥分析公司(Cambridge Analytica)丑闻引发了对“大型平台公司构成威胁”的质疑。将来,除了对中国科技的具体担忧,政策制定者将不得不应对同样的难题。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-214231-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm