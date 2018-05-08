Riverbed：“三位一体”推动企业数字化

曾几何时，这些词都有着更为单纯的含义，但如今它们却承载着更为丰富的信息。在Gartner近期发布的一项调查中，半数受访者预计公司将在2018年底完成数字化转型。

数字化的时代已经到来。现如今，“数字化”的地位与“云”相比不遑多让。曾几何时，这些词都有着更为单纯的含义，但如今它们却承载着更为丰富的信息。在Gartner近期发布的一项调查中，半数受访者预计公司将在2018年底完成数字化转型。据Gartner公司预测，2019年这一比例将升至83%。

在众多数字化技术纷至沓来之际，如何根据自身数字化转型需求，选择最适合自身发展的技术方案，已经成为企业布局未来发展的重点。作为专注于数字性能的科技公司，Riverbed在日前召开了基于其数字性能平台和全新品牌形象的媒体沟通会，会上Riverbed大中华区总经理袁志陵和亚太及日本区技术方案架构师李耀宗就中国市场2018年业务发展和战略规划进行了分享，为国内企业推进数字化转型带来了思考与借鉴。

图 沟通会现场

挑战：业务性能赋予商业机会新的含义

在Riverbed大中华区总经理袁志陵看来，如今数字化在推动创新并改变着整个行业的同时也在迅速发展成商业战略中心，因此企业希望借助新的数字服务、系统、商业模式和流程来实现数字化转型。在云，移动和分析等主流技术趋势的推动下，数字化正变得越来越重要。据IDC数据显示，到2021年，全球至少有50％的GDP将被数字化，增长也将由数字化产品，运营及人际关系所驱动。此外，IDC预计，到2021年数字转型支出将达到2.1万亿美元。

在技术创造红利的背景下，守护数字资产，被赋予了更为重要的意义。同时不可忽视的是，拥抱数字化体验也许代表着更多形式的风险挑战，这里袁志陵将其归纳为以下三点：

首先是业务敏捷性。这里他解释敏捷不单单指业务应用的性能速度，它意味着发现新客户并敏捷地捕获商机；意味着将新产品加速推向市场，令对手措手不及。意味着帮助员工及客户提升效率，也意味着业务取得成功所需的各项指标。例如某个企业在推进新市场时可能进入爆发式增长，这个时候它的IT架构必须要支持新业务，反应速度必须要快。如果按部就班的采购服务器、存储建立数据中心往往造成错失商机，这种情况下采用云计算解决方案加速IT设备的架构和流量，业务的敏捷性会大大提高。

其次是碎片式可视化。随着数据量的激增和数字手段的多样化，企业的数据信息将越来越边缘化：云、数据中心、分支机构都成为数据的来源，企业需要统一平台与有效的可视化工具对数据进行管控，并对可能产生影响应用性能的风险进行预判。

第三是日益增加的安全风险。在整个社会都经历数字化转型之际，安全成为业务数字转型的关键。IDC公司对2000位跨国企业首席执行官的调查中，有71% 的高管认为对网络安全的担忧正在阻碍其企业内的创新。可见，安全问题是企业迈向数字化转型途中最令人担忧的问题。

“要成为数字时代的弄潮儿，企业必须能够自由地采用云和移动创新技术。因此，借助我们的全新定位，Riverbed发布了一个完整统一的集成数字性能平台，帮助用户改变运行应用和服务的方式。”袁志陵介绍道。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214232-1.html

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