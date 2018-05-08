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Aql与多家企业在利兹市开展自动驾驶及5G测试

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科技传媒网 盖世汽车网 2018-05-08 12:14

据外媒报道，英国电信公司Aql、海湾石油（Gulf Oil）与财团合作方宣布，其计划在利兹市（Leeds）的市中心开展自动驾驶POD接驳车路测及5G网络测试。

据外媒报道，英国电信公司Aql、海湾石油（Gulf Oil）与财团合作方宣布，其计划在利兹市（Leeds）的市中心开展自动驾驶POD接驳车路测及5G网络测试

Aql的测试车辆将基于威势飞POD（Pods on Demand）打造，这是一款经验证的平台，可供实现自动驾驶创新，该测试车辆已被应用于伦敦的格林威治网关（Greenwich GATEway）项目。

Aql与多家企业在利兹市开展自动驾驶及5G测试

该款超级互联POD测试车辆将部署在该市南岸的受控环境中，Aql将对新研发的软件系统进行实地路测，该公司的移动运营商业务部获得英国的5G测试执照，该公司正在利兹市打造与5G服务相配套的基础设施。

Aql在网络安全方面也拥有20年的专业经验积累，该公司将管控车辆的安全控制，并向研发社区开放其平台，旨在实现进一步技术创新。该项目合作方表示，自动驾驶技术有能力重塑公共交通、缓解交通拥堵及污染，同时提升乘客及行人的人身安全。

Aql与多家企业在利兹市开展自动驾驶及5G测试

该财团联合包括：Aql、海湾石油、利兹大学、利兹与 布拉德福德市议会、房产开发商Citu、停车服务运营商CitiPark，致力于探索如何在该市开展自动驾驶路测。

Aql创始人兼首席执行官Adam Beaumont教授表示：“目前许多自动驾驶软件（研发）都受到汽车行业的驱动。公司想要纳入VR及游戏等其他技术，旨在实现创新并创新新一代智能城市。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214233-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:测试自动驾驶

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