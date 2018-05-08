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白城追踪 | 直击光伏领跑者第一开工现场

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-08 12:16

第三批领跑者基地大多优选工作刚刚尘埃落定，第二批领跑者中甚至个别项目时至今日才得以开工，白城为何能在如此短的时间内成为第三批领跑者中率先动工的基地？相

作为东北地区唯一获批基地，白城一直在领跑者这件事情上保持先行，自2018年2月初基地进入企业优选阶段开始，白城相继第一个发布《竞争优选方案》，第一个发布《竞争优选公告》，第一个组织报名企业现场勘测及答疑，第一个组织专家对投标企业进行评优工作，第一个发布优选公示名单，以及成为了第三批领跑者中第一个开启动工的基地，创下六个“第一”。

4月28日，在大同二期公布重启后的竞争优选结果之前，白城光伏发电应用领跑基地就已正式开启动工。“目前白城基地全部项目已具备建设条件，进入施工阶段，计划10月31日之前并网投产运行。”白城市能源办主任张晓波表示。

直击光伏领跑者第一开工现场

第三批领跑者基地大多优选工作刚刚尘埃落定，第二批领跑者中甚至个别项目时至今日才得以开工，白城为何能在如此短的时间内成为第三批领跑者中率先动工的基地？相比其他基地，白城有何不同之处？

『 “一站式”服务 』

经历了3月招标的角逐，浙江正泰、国家电投、中广核集团最终通过优选，分别承担了白城基地1号，2、3号，4、5号项目建设任务。

此前白城基地方面表示，因白城市地区冷冻时间长、工期短，计划4月末前必须开工。动工当天，记者在基地现场看到，中广核方面的施工团队已开始测试打桩基础。虽时近立夏，但是东北地区冻土层并未完全解冻，其能按计划进行，亦需克服所增加的施工难度。

白城之所以能够如此早开工，吉林省电力勘测设计院王琳告诉《能源》记者：“这在于政府的‘一站式’服务，一方面在招商前政府提前完成了部分工作，另一方面在招商后需要业主所做的环评、水保等工作由政府来统一委托来做，既加快了进程，也减少了成本。”

据了解，白城在投资企业确定后，白城基地办立即开展了项目备案、环评、水保、地矿压覆、电网接入、土地流转等支持性文件编制于审批，取得了相关批复文件，与投资企业签订了项目开发协议，并将项目初步设计上报到水电总院审核，短期内高效开展了一系列工作。

土地方面，白城早在方案中承诺基地土地将按照流转方式供投资企业使用，租用未利用地每年200元／亩，升压站、办公设施等永久建设用地，依法办理土地征收和专用手续。相较于其他基地出现的后期上调土地费用，白城依然保持着200元／亩的价格，不收取其他相关的土地税费。

白城市能源投资开发有限公司董事长王强表示，白城地广人稀，光伏电站建设用地不涉及征地征林等问题，目前白城基地办已经协助中标企业开展土地流转工作。

直击光伏领跑者第一开工现场

至于基地能否如期并网，实际上核心在于升压站，电站完工后需升压站完工才能实现并网。白城采用共用升压站方式集中运维，1、2号项目共建1座升压站，接入220kV电网；3号至5号项目共建1座升压站，接入220kV电网。

据悉，两座220kV升压站皆由吉林电力勘测设计院总承包建设工作，计划于5月5日开启建设。正常来讲，升压站的建设周期一般在6－7个月，按此推算，10月底前并网并不容易。对此王琳表示，“目前都在按照10月末并网的条件进行工作，照目前来看想完成计划需要采取措施。”

『 “光伏＋”及智能运维 』

前往白城领跑基地现场的路上，途经农田，农户正在准备水稻种植，越行近目的地，周围的景观越发空旷。

据王强介绍，白城市大部分是盐碱地，或是未利用地，此前白城市进行土地整治，对盐碱地进行改造，未利用地开垦为耕地。《能源》记者了解到，白城市提出了建设百万亩盐碱地农牧复合型生态示范区计划。在新能源组件建设的同时，进行盐碱地综合治理。集中连片改良盐碱化土地，推进生态光伏与特色种植融合发展。

在此条件下，白城领跑者位于大安市的1、2号项目，以及位于镇赉县的3号至5号项目，均采用“光伏＋”形式建设，实际利用土地均为未利用土地。

“各个企业针对地区土壤、气候特点，拿出符合当地种植或养殖的方案，使用权及投资所产生的效益皆属于企业自身。”王强表示，白城市土地富余，电站建设不可能百分百地使用，整治范围大概在70％左右。

白城早先委托中国农科院编制“光伏＋”工作实施方案，为基地中标企业“光伏＋”提供规划性指导意见。据了解，白城市要求企业需要先进行一万平的大棚展示，体现方案效果。如若出现企业由于各类原因皆无法做的情况，到时会将土地交给地方，统一组织农业资源充分利用。

目前来看，企业对“光伏＋”多报以支持态度，中广核方面表示，“会积极推进光伏＋农业新模式，实现产业多元化，助力绿色能源高质量发展。”

“白城是唯一提出’光伏＋农业’的基地，广袤的土地还需生成更多的产业，创造更多的社会价值。”白城市市长李明伟在致辞中表示。

同时，其提出，白城基地要保障高质量高标准，从施工队伍选择，设备采购安装到盈利模式和商业模式上，皆要做到可圈可点。

此前国家六部联合印发了《智能光伏产业发展行动计划（2018－2020年）》，明确鼓励光伏电站智能运维技术的使用，推动光伏电站智能集成和运维，支持无人机在光伏行业中的应用。

应此要求，白城采用了由北京中科利丰科技有限公司与日本理光联合开发的“雄鹰2000无人及光伏电站智能巡检系统”，利用人工智能算法自动识别故障，以提升电站巡检效率，准确性及安全性。

对于白城领跑基地所做的一系列工作，水电水利规划设计总院副院长易跃春表示：“白城最早提出了优选工作方案，最早完成竞争优选工作，也是最早启动基地开发建设，将对全国第三批领跑者基地起到良好的示范表率和引领作用。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214234-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏领跑者

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