人民日报发文挺汉能 谁说中国没有芯

从报道中看，汉能在全球薄膜太阳能行业内的领先地位，既得益于企业领导者超前的行业洞察力，对技术路线的决断能力，同时也有赖于公司在研发等各方面持之以恒的投

“植入薄膜芯片，瓦片能发电”――这是5月4日出现在《人民日报》上的一行标题，简简单单一句话，却很容易就引起了读者的兴趣，为何瓦片能够获得国家权威媒体的关注？细读之下发现，原来报道中提到的瓦片并不简单，它是汉能集团刚刚推出的薄膜太阳能新品单玻汉瓦产品。文中报道，这小小一片汉瓦集364项专利于一身，是会发电的新型科技环保建材，难怪一面世就成为各界关注的焦点，也赢得了《人民日报》的青睐。

作为国家权威媒体平台，《人民日报》关注的多是国计民生的大事，对于企业的报道相对较少，尤其是聚焦于某一具体产品的报道，更是少之又少。今日《人民日报》报道汉能及其推出的新产品，既是对汉能薄膜太阳能发电技术全球领先性的充分肯定，也代表着国家权威媒体对以汉瓦为代表的汉能薄膜太阳能产品和生态城市战略的高度认可。

《人民日报》此时发声力挺汉能与汉瓦，一个不可忽视的大背景是全球技术竞争格局越来越复杂，中国企业仍面临着重大挑战。4月初爆发的“通讯事件”仍在发酵，这次事件引发的讨论已让越来越多的人意识到：核心技术是国之重器，必须掌握在自己手里。正如总书记4月末在武汉考察时所指出的那样：科技攻关要摒弃幻想，核心技术、关键技术、国之重器必须立足于自己。核心技术受制于人，是一国经济乃至国家安全的最大隐患，而在当下错综复杂的全球政治、经济背景下，获取核心技术的难度极大，只能依靠自身的决心，找准重心，坚持不懈，全力突破。

汉能准确把握了行业发展大趋势，通过一系列海外并购和技术整合，迅速建立起属于自己的核心技术优势，彻底打破了对于国外的技术依赖，让一颗颗中国“芯”在太阳能产品中跳动。这种锐意进取、不断突破的精神，吸引了包括《人民日报》在内等多家权威媒体的关注，纷纷表达了对汉能的肯定与支持。

从报道中看，汉能在全球薄膜太阳能行业内的领先地位，既得益于企业领导者超前的行业洞察力，对技术路线的决断能力，同时也有赖于公司在研发等各方面持之以恒的投入，如此才真正取得核心技术上的突破，牢牢掌握发展的主动权。

正如文中所报道的，汉能在2012－2014年间陆续收购了在全球薄膜太阳能领域处于技术领先地位的Solibro，MiaSolé，Global Solar Energy（GSE），Alta Devices等四家公司，并进行有效整合，成为全球薄膜太阳能领域毫无争议的技术引领者。同时，汉能也在积极进行本土化研发布局。据悉，汉能核心装备的设计和制造已经从海外转移到国内进行，装备国产化、团队本地化取得快速进展，2018年量产装备整机国产化率将到达100％。

从九年前起步切入薄膜太阳能领域，到如今成为全球的行业领导者，汉能演绎了一个在全球范围内整合优势资源、打造核心技术的经典案例。这种放眼全球的眼界，果断出手的魄力，高超的并购整合和自主创新能力，才是汉能吸引了《人民日报》等多家权威媒体关注的关键所在。

汉能的崛起，代表着中国企业对于核心竞争力的不懈追求与努力。从汉能所取得的成绩，让人们有理由相信，只要敢于创新，敢于投入，坚韧不拔，就会有越来越多的中国企业能够不断打造出国之重器，真正摆脱受制于人的困局。这是《人民日报》对于汉能行业地位的充分肯定，也是对以汉能为代表的中国企业的殷殷期望。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214235-1.html

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