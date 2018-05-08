北京推进废弃电器电子产品回收

北京市发改委近日公布了第一批13家废弃电子产品回收试点企业名单。居民足不出户，使用手机客户端就可以让淘汰的电器电子产品在环保、安全的前提下实现正规回收。

北京市发改委近日公布了第一批13家废弃电子产品回收试点企业名单。居民足不出户，使用手机客户端就可以让淘汰的电器电子产品在环保、安全的前提下实现正规回收。

同时，北京市发改委将引导试点单位建立废弃电器电子产品回收利用产业联盟，实现企业间的信息和资源共享。这是国内首次通过系统打包的方式，整体推进废弃电器电子产品的回收工作。

一直以来，废弃电器电子产品的回收主要是由回收企业以及部分废品回收游商承担，秩序混乱，信息安全得不到保障，还会带来较大环境风险。2017年，北京市发改委会同市城市管理委、市商务委、市经信委率先启动北京市废弃电器电子产品新型回收利用体系试点建设，并面向社会征集废弃电子产品回收试点。本次公布开展试点的13家企业就是选取其中工作基础较好，在本领域具有一定代表性且积极参与试点工作的单位。开展试点的目的之一也是为了提高公众对于正规渠道回收的知晓度和参与度。

据悉，此次开展试点的13家企业包括环卫企业、电器电子产品生产、销售、再生资源回收利用、互联网企业共5类。

环卫企业将依托生活垃圾分类收集网络回收，将废弃电器电子产品纳入生活垃圾分类收集网络，通过社区回收箱、回收亭，或结合手机APP预约上门等形式进行回收。电器电子产品生产企业则建立起基于品牌门店、授权经销商的逆向回收网络。电器电子产品销售企业通过开展“以旧换新”活动等形式鼓励居民回收，安装新机同时回收旧机。再生资源回收利用企业则在原有回收废纸、废塑料的基础上，将业务向前端延伸，利用自身回收网点、车辆、场地、信息系统等优势开展回收。互联网企业将实行“互联网＋回收”的模式，利用平台流量优势，整合电器电子产品销售、废弃产品回收企业资源，或通过与运营商门店、回收商合作等形式开展“互联网＋回收”，覆盖线上线下多种渠道，让居民、单位投递更便捷，逐步提高废弃电器电子产品的回收率、处理率、资源化率。

“新型回收利用体系的建立，将有利于规范废弃电器电子产品回收拆解途径，逐步消除非法回收，确保废弃电器电子产品对环境无污染。”北京市发改委资环处副处长徐淼表示，“进一步完善废弃电器电子产品回收环节，将打通北京市废弃电器电子生产者责任延伸中生产、回收、拆解工作链条。”

针对大家关注的信息安全问题，徐淼介绍，涉及到手机回收业务的试点企业均与相关专业数据清除服务机构签订了合作协议，在试点单位提交的实施方案中对用户数据清除、保障信息安全工作签订了书面的承诺保证。在试点推进过程中，北京市相关部门还将委托第三方进行跟踪评价。

据了解，试点建设过程中，相关企业将通过走进社区、销售和服务网点，线上APP宣传等多种途径对回收模式进行宣传。随着试点建设的逐步推进，还会通过政府网站、微信公众号、相关行业协会、每年度的节能宣传周等渠道对正规回收企业进行宣传推广，引导居民积极参与。同时，相关部门将加强对试点企业在废弃电器电子产品的收集、运输、暂存、处理处置等过程合规性的监管力度，确保回收的电子废弃物通过正规途径得到处置。 （来源：中国环境报 夏莉）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214236-1.html

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